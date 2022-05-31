انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحفيين "الكونجرس الحادي والثلاثين" اليوم الثلاثاء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض والذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة في جمعية الصحفيين العُمانية ويستمر حتى 3 يونيو المقبل .

وشهدت الفترة الصباحية للمؤتمر قراءة لسياسة الاتحاد الدولي للصحفيين تجاه بعض الظواهر الاجتماعية إضافة إلى الاجتماع التأسيسي لاتحاد آسيا والمحيط الهادىء للصحفيين والذي يتكون من ممثلي نقابات الصحفيين في آسيا والمحيط الهادئ، وهي المجموعة الإقليمية الرابعة للاتحاد الدولي للصحفيين، بعد اتحاد الصحفيين الأوروبيين، واتحاد الصحفيين الأفارقة، واتحاد صحفيي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

كانت سلطنة عمان قد تقدمت بمقترح للاتحاد الدولي للصحافة لتشكيل اتحاد صحفي يمثل النقابات الصحفية واتحادات دول آسيا والمحيط الهادئ في العام 2019 .

كما شملت فعاليات المؤتمر قبل الافتتاح الرسمي - في وقت لاحق مساء اليوم - إلقاء كلمات ممثلي الأقاليم حول الصحافة في زمن الوباء ناقشوا فيه تأثيرات أزمة كوفيد 19 على الصحافة وغرف الأخبار والمبادرات التي أطلقها الاتحاد الدولي للصحفيين، لدعم أعضائه من النقابات والجمعيات الصحفية من أجل إنقاذ الوظائف والأرواح خلال العامين الماضيين.

عقب ذلك عقد اجتماع لمجلس النوع الاجتماعي وهيئته الإدارية المنتخبة حديثا، حيث تم التطرق إلى الإجراءات والمبادرات التي اتخذها المجلس في الثلاث سنوات الماضية وتبني سياسات المجلس للفترة المقبلة (2022 - 2025).

يذكر أن هذا الحدث يحظى باهتمام عالمي واسع، حيث يشارك في أعمال الكونجرس الحادي والثلاثين، حوالي 350 صحفيًّا يمثلون اتحادات ونقابات وجمعيات أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 صحفيًّا وإعلاميًّا يمثلون صحفًا وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحفًا إلكترونية من مختلف دول العالم.