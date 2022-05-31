حذر مايكل ميسكه المدير الإداري لنادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم من أن الجيل الشاب قد يدير ظهره لكرة القدم إن لم تنفتح الأندية على مجالات الرقمنة وتتحلى بمظهر أكثر حداثة بشكل عام.

وقال ميسكه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه شعر :"بافتقاد الشجاعة للتغيير في عملنا وافتقاد الاستعداد للمناقشة بهذا الشأن."

وأضاف أن العودة بالنظر إلى الفترات ذات التسويق الأقل وإضافة القليل من الاستدامة والمشاركة المجتمعية لا تمثل الطريق الصحيح لصناعة تجربة أفضل في كرة القدم.

وأوضح :"لن يواصل الأطفال والشباب مشاهدة برنامجا واحدا لأكثر من 90 دقيقة. الأطفال والشباب يكون لديهم أكثر من جهاز واحد في أيديهم. الأطفال والشباب لا يرغبون في الذهاب إلى أي مكان يتعين عليهم فيه التخلي عن هواتفهم المحمولة."

وقال ميسكه إنه يجب السماح للمشجعين في الاستادات بالتسجيل وتصوير مقاطع فيديو قصيرة.