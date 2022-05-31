أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء تراجع القيمة الحقيقية لصادرات سويسرا خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 1ر0% شهريا، بعد تراجعها بنسبة 8% خلال آذار/مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وذكرت إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية أن قيمة واردات سويسرا تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر3% شهريا بعد نموها بمعدل 4ر1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وأشارت صحيفة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن صادرات الساعات السويسرية ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر7% سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 9ر11% خلال آذار/مارس الماضي.