بعد عشرة أيام من إجراء الانتخابات العامة في استراليا، من الواضح أن رئيس الوزراء انتوني البانيز الذي ينتمى لحزب العمال يمكن أن يحكم بأغلبية ضئيلة في البرلمان، وسوف يتعين عليه أن يعتمد على أصوات أحزاب أخرى.

فقد تبين أمس الاثنين أن حزب العمال سوف يفوز بـ 76 مقعدا من بين 151 مقعدا في مجلس النواب، وتم إضافة مقعد أخر اليوم الثلاثاء.

والنتيجة النهائية لمجلس النواب حاليا هى: 77 مقعدا لحزب العمال يسار الوسط، و 58 مقعدا للائتلاف المحافظ بين الليبراليين والحزب الوطني الاسترالي و 16 مقعدا للمستقلين والأحزاب الأخرى.

ويشار إلى أن النظام الانتخابي المعقد لاستراليا يعني أن معرفة من فاز بمقعد في دائرة انتخابية تستغرق غالبا وقتا طويلا.

ويقود حزب العمال الحكومة لأول مرة منذ نحو عشرة أعوام، عقب أن حقق فوزا على الائتلاف المحافظ بقيادة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون. كما حقق الخضر مكاسب كبيرة في الانتخابات.

وقد أدى البانيز اليمين الدستوري لتولي منصب رئيس الوزراء الاسبوع الماضي.