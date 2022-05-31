أعلنت شركة "ميناريني" الإيطالية لصناعة الأدوية افتتاح مقرها الإقليمي في مدينة دبي لخدمة المرضى بدول الخليج.

وافتتح الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، المقر الإقليمي للشركة في مجمع دبي للعلوم.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء: "يأتي افتتاح المكتب الجديد بدبي، ضمن خطة الشركة لتوسيع وجودها في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وتختص ميناريني، التي تأسست عام 1886، بمجالات البحث والإنتاج الدوائي والرعاية الصحية للمرضى وعلم الأورام والتشخيص، وأمراض القلب والسكري.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التزمنا بصحة المرضى في المنطقة.

وقال لوكا لاستروتشي، المدير العام لمجموعة ميناريني: "وجودنا في دبي سيعزز قدرات الشركة ويحسن الوصول إلى الأسواق وتقديم منتجات متطورة في مجالات أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والالتهابات" .

وقال الدكتور علي السيد، مدير إدارة الخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بدبي إن "شركة ميناريني متجذرة بعمق في البحث الطبي، وسوف نشارك سويا في تحقيق رؤية شاملة للرعاية الصحية".

وقالت آلجين أرغون، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميناريني": "افتتاح المقر الإقليمي للشركة في دبي نقطة تحول رئيسية على طريق توسيع حضورنا وتنمية محفظتنا الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، وبصفتنا شركة تمتلك سجلاً يمتد لقرابة 135 عاماً، نتطلع إلى خدمة المزيد من المرضى في دول الخليج والشرق الأوسط خلال السنوات القادمة من خلال التزامنا الثابت بتقديم أرقى معايير الجودة العالمية.

يشار الى أن الشركة الايطالية تتواجد في 140 دولة، وتضم أكثر من 17 ألف موظف.