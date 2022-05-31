ذكر معهد كونمينغ للنبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن فريق بحث صينيا اكتشف أن الاحتباس الحراري العالمي قد يؤدي إلى حياة أقصر لزهور النباتات.

وباستخدام البيانات المنشورة حول طول عمر الزهور من 818 نوعا من كاسيات البذور، يقدم باحثون من المعهد أول تقدير كمي عالمي للنمط العرضي لطول عمر الزهور والعلاقات بين طول عمر الزهور ومجموعة من العوامل الحيوية وغير الحيوية.

وحسب الدراسة، أظهرت درجات الحرارة البيئية أثناء موسم الإزهار الأثر الأكبر على طول عمر الزهور. وفي المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة والجفاف والإشعاع الشمسي القوي، يكون عمر زهور النباتات أقصر.

كما ذكرت الدراسة أن الاحتباس الحراري العالمي المتواصل وظواهر درجات الحرارة المرتفعة بشدة قد تقصر حياة زهور النباتات، ثم تؤدي إلى تفاقم عدم كفاية التلقيح بين النباتات، وهو ما قد ينتج عنه تغيرات في عدد النباتات أو توزيعها الجغرافي.

وتقدم نتائج هذه الدراسة مرجعا لحماية التنوع البيولوجي في ظل التغيرات المناخية العالمية.

وتم نشر الدراسة مؤخرا في المجلة (نيو فايتولوجيست).