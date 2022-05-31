ارتفعت نسبة الأطفال في ألمانيا بين إجمالي السكان على نحو طفيف.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء أن من بين 2ر83 مليون شخص عاشوا في ألمانيا في بداية عام 2021، كان هناك 7ر10 مليون طفل حتى سن 13 عاما، ليشكلوا بذلك نسبة 9ر12% من مجموع السكان.

وأوضح المكتب أن "هذا يعني أن النسبة ارتفعت مرة أخرى بشكل طفيف في السنوات الأخيرة منذ أدنى مستوى لها في بداية عام 2015 (2ر12%)". وعزا المكتب ذلك إلى ارتفاع معدلات المواليد. ووفقا للبيانات ولد من عام 2010 إلى عام 2014 نحو 682 ألفا و200 طفل في المتوسط سنويا. ومن عام 2015 إلى عام 2020 كان المتوسط نحو 775 ألفا و600 مولود جديد سنويا.

وبحسب بيانات أولية، بلغ عدد المواليد العام الماضي 795 ألفا و500 مولود، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام .1997

وبالمقارنة، فإن نسبة الأطفال في ألمانيا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 14% من إجمالي السكان. وسجلت إيطاليا أدنى نسبة (9ر11%)، بينما سجلت أيرلندا أعلى نسبة (6ر18%).

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني البيانات بمناسبة اليوم العالمي للطفل الموافق الأول من حزيران/يونيو.