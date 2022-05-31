أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه فتح الباب أمام الدول للتقدم بطلبات لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد اعتذار الصين.

وكانت الصين قد تراجعت هذا الشهر عن استضافة البطولة المقرر إقامتها العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا بسبب الوضع الصحي في البلاد جراء فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان إنه سيتلقى رغبات الدول الراغبة في استضافة كأس آسيا حتى 30 يونيو حزيران المقبل.

وأضاف أنه سيتقدم بعد ذلك بتقرير يتضمن توصياته إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وقبل اختيار مكان إقامة كأس آسيا.

وكان كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم أبلغ صحيفة محلية منذ أيام أنه تم الاستفسار من الاتحاد بشكل رسمي حول إمكانية استضافة كأس آسيا 2023، لكنه لم يوضح الموقف النهائي لبلاده.

وتملك اليابان البنية التحتية لاستضافة البطولة المقرر إقامتها في يونيو حزيران ويوليو تموز من العام المقبل حيث سبق لها استضافة نهائيات كأس العالم 2002 وأولمبياد طوكيو في العام الماضي.