ذكر تقرير صدر مؤخرا عن الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية ((إن بي آر)) أن الأطفال الأمريكيين أكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا لحوادث إطلاق نار من أولئك الموجودين في بلدان غنية أخرى، مشيرا إلى الحيازة الضخمة للأسلحة النارية في الولايات المتحدة كواحد من الأسباب.

وقالت الإذاعة الأسبوع الماضي في أعقاب مذبحة نتجت عن حادث إطلاق نار وقع في يوفالدي بولاية تكساس، إن "المخاطر التي يواجهها الشباب من الأسلحة النارية في أمريكا تتجاوز بكثير حوادث إطلاق النار في المدارس، والتي لا تمثل سوى جزء صغير من جميع الوفيات المرتبطة بالأسلحة".

وأضافت أنه "سواء كان العنف المسلح الذي يواجهونه في أحيائهم أو الانتحار أو الحوادث في المنزل عندما تترك الأسلحة النارية بشكل غير مؤمن، فإن التهديد الذي يتعرض له الأطفال والمراهقون في البلاد ليس سيئا فحسب بل يزداد سوءا".

ونقلا عن الإحصاءات، ذكرت ((إن بي آر)) إن العنف المسلح تجاوز حوادث السيارات ليصبح السبب الأول في وفيات الأطفال والمراهقين الأمريكيين في عام 2020.

بعد دراسة معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الأسلحة النارية في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المكتظة بالسكان والمرتفعة الدخل، وجد الباحثون في جامعة سان فرانسيسكو وكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة أن أمريكا تمثل الغالبية العظمى من وفيات حوادث الأسلحة النارية بين الأطفال: في عموم البلدان الـ29 في دراستهم، استحوذت الولايات المتحدة على قرابة 97 في المائة من وفيات الأسلحة النارية بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات وأقل، وعلى 92 بالمائة من وفيات الأسلحة النارية لمن تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما.

وقال التقرير إن أحد العوامل المسببة في ارتفاع مستوى الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في أمريكا هو العدد الهائل من الأسلحة النارية الموجودة في البلاد حيث يمتلك الأمريكيون ما يقدر بنحو 393 مليون سلاح ناري، وهذا، إلى حد ما، يفسر لماذا يمكن لمطلقي النار الضغط على الزناد بهذه السهولة، وفقما ذكر التقرير، نقلا عن دراسة أجريت عام 2018 من قبل استطلاع الأسلحة الصغيرة.

ويشير بحث نشر العام الماضي بتمويل من المعهد الوطني للعدالة إلى أنه من عام 1966 إلى عام 2019، سرق أكثر من 80 في المائة من مطلقي النار الجماعيين في مدارس التعليم الأساسي أسلحة من أفراد الأسرة.