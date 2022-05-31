يمثل التراجع الحاد في المعاملات التجارية لشركات عقارات سويدية أحدث دليل على أفول العصر الذهبي للقطاع، والذي شهد ارتفاع قيم العقارات والتمويل الزهيد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيانات جمعتها شركة بانجيا روبرتي بارتنرز أن حجم المعاملات التجارية في قطاع العقارات في أكبر اقتصاد بدول الشمال الأوروبي، قد تراجع بنسبة تزيد على 60% الشهر الماضي ليصل إلى 10 مليارات كرونه (مليار دولار) تقريبا بعد تسجيل مستوى قياسي في عام .2021

ويقول رئيس الأبحاث في شركة بانجيا، ميكائيل سودرلوند، إن المستوى الأدنى من النشاط الذي بدأ في آذار/مارس سوف يستمر على ما يبدو خلال هذا الشهر.

وقال سودرلوند في مقابلة إنه رغم وجود بعض الصفقات الكبيرة في مرحلة الإعداد، "هناك حالة من الغموض الآن بشأن المستويات التي يجب أن تكون عليها الأسعار في قطاعات معينة".

وقد يكون للانكماش تأثير كبير على مسار نمو شركات العقارات المطروحة للتداول العام في السويد، والتي تمثل أكبر ثقل في مؤشر أو إم إكس ستوكهولم، بعد القطاعات الصناعية والمصرفية وشركات الاستثمار، كما تمثل نحو نصف إجمالي مبيعات سندات الشركات في السويد العام الماضي.