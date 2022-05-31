أظهرت تقديرات أولية نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء أن التضخم في دول العملة الأوروبية الموحدة الـ19 ارتفع لمستوى قياسي جديد في أيار/مايو، بلغ 1ر8%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية.

وكان التضخم في نيسان/أبريل على أساس سنوي عند 4ر7%. وكان الخبراء يتوقعون في المتوسط ارتفاع التضخم في أيار/مايو لـ 8ر7% فقط.

ولم يسبق أن وصل تضخم الأسعار في منطقة اليورو لهذه المستويات منذ بدء تداول العملة الموحدة عام .1999

وأدت الحرب في أوكرانيا والإجراءات الصارمة التي فرضتها الصين لاحتواء كورونا إلى تفاقم ارتفاعات الأسعار.

وسجلت أسعار الطاقة ارتفاعا حادا، وصل إلى 2ر39% على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 5ر7% على أساس سنوي.

أما التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الطاقة والغذاء والتبغ، فقد ارتفع في أيار/مايو إلى 8ر3% مقابل 5ر3% .

وفي محاولة منه لكبح جماح التضخم، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يقوم بأول رفع للفائدة هذا العام في اجتماعه المقرر في تموز/يوليو.