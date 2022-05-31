أعلن المخرج عمرو السيوفي فوز فيلمه الروائي "لما كان البحر أزرق" بجائزة أفضل فيلم روائي قصير، وفوز بطلته الفنانة هبة عبد الغني بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، في الدورة الـ24 من المهرجان القومي للسينما المصرية التي تحمل شعار "السينما إبداع لا يتوقف".

حظي الفيلم بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية المحلية والعالمية، منها مشاركته في الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير، وحصلت من خلاله بطلة الفيلم الفنانة هبة عبد الغني على جائزة أفضل ممثلة، كما عُرض عالميا لأول مرة من خلال مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة الذي أقيم في يونيو من العام الماضي، كما شارك مؤخرا في مهرجان هوليوود للفيلم العربي في الولايات المتحدة الأمريكية.

"لما كان البحر أزرق" فيلم روائي قصير تدور أحداثه حول "مريم" وهي سيدة في الأربعينات من عمرها، تشعر بالغربة والوحدة الشديدة في بيتها بسبب اهتمام ابنتيها بالتكنولوجيا الحديثة بشكل مبالغ فيه، فتقرر خوض أجرأ تجاربها عند الطبيب النفسي، والفيلم بطولة هبة عبد الغني، ومحمود حمدي، ونيكول إسكندر، وآدم زايد، ومن إخراج عمرو السيوفي، وسيناريو محمد زايد.