عثر متطوعون خلال عمليات تنظيف أحد شواطئ جزيرة سكياتوس اليونانية على عبوتين تحتويان على نحو 5ر2 كيلوجرام من مخدر الكوكايين، بحسب ما أفاد به الإعلام المحلي واكتشف المتطوعون أن إحدى العبوتين تحتوي على مادة غير مشروعة وسلموهالشرطة الميناء، بينما أخرج رجال الشرظة العبوة الأخرى من صندوق للنفايات كان المتطوعون ألقوها فيه في بداية عملهم.

ورجحت الشرطة أن المياه جرفت العبوتين إلى الشاطئ بعد أن ألقى بهما تجار مخدرات في عرض البحر خشية، ربما، تعرضهم للتفتيش.

وأضاف رجال الشرطة أن غلاف العبوتين كان ممزقا، وقد تعرضت الماده داخلهما للبلل.