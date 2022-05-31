فاز النائب إلياس بوصعب عضو تكتل لبنان القوي بمنصب نائب رئيس مجلس النواب، وذلك بعد جولتين من الانتخابات الداخلية التي أجريت اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري، الذي أعيد انتخابه رئيسا للمجلس في بداية الجلسة من الجولة الأولى، ليتولى المنصب للمرة السابعة على التوالي.



حصل النائب إلياس بوصعب على 65 صوتا (الأغلبية المطلقة)، فيما حصل منافسه النائب المستقل غسان سكاف على 60 صوتا، وتم إلغاء صوت واحد وصوت نائبين بورقة بيضاء.



وينص الدستور اللبناني على إجراء الانتخابات على منصب نائب رئيس المجلس بالاقتراع السري، وبالغالبية المطلقة (50%؜ +1) من أصوات المقترعين، موضحا أنه إذا لم تتوافر هذه الغالبية في الجولة الأولى وفي جولة ثانية، تجري جولة انتخاب ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية (العدد الأكبر من الأصوات)، فيما إذا تساوت الأصوات فالأكبر سنا يعتبر منتخبا.



وكانت الجولة الأولى لانتخاب نائب رئيس المجلس قد أسفرت عن حصول إلياس بوصعب على 64 صوتا، وغسان سكاف 49 صوتا، فيما وضع 13 نائبا أوراقا بيضاء في صندوق الاقتراع، وأبطل نائبان صوتيهما بكتابة عبارات على ورقة التصويت.