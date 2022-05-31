اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية د. محمد الشطي عن توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد الإسلامي - دار الهدى للتربية والتعليم بأمستردام - هولندا بهدف خدمة تعليم كتاب الله تعالى وتحفيظه وتعليمه لكافة الأعمار هناك والإسهام في تنشئة جيلٍ يتحلَّى بالسلوك والخلق القرآني، داخل القارة الاوروبية والعمل على نفع أبناء المسلمين في ديار المهجر بهولندا، مشيرا ان الاتفاقية تأتي في اطار الاهداف العامة لجمعية المنابر القرآنية التي جعلت خدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه احد اهم اهدافها بجانب المشاريع الاغاثية التي تخدم على اهدافها القرآنية السامية .

من جانبه قال عبد الإله العمراني مدير عام المعهد عقب التوقيع على الاتفاقية قال :



نعبر عن فخرنا واعتزازنا برسالة جمعية المنابر القرآنية لإنجازاتها الرائدة، والتي كانت سببا في دفعنا للتعاون المشترك، وذلك انسجاما مع رؤية المعهد الإسلامي - دار الهدى للتربية والتعليم بأمستردام تحقيقا لأهدافنا الرامية إلى تنمية المشاريع التربوية والتعليمية المرتبطة بالقرآن وعلومه.



والتي سنعمل بحول الله فيها على تعزيز آليات الشراكة الرامية إلى تكثيف التعاون وتفعيله مع الجمعية، وفق أهدافنا المشتركة المبنية على قيم الوسطية والاعتدال والانفتاح لتحقيق الجودة والتحسين المستمر، في الاستثمار الأمثل لإطار الاندماج الراشد والتفاعل البناء.



وقال العمراني : واعتبارا للبرنامج العام للمعهد ورؤيته الاستراتيجية؛ ووعيا بضرورة تضافر جهود المؤسسات التربوية والتعليمية ومكونات المجتمع المدني، في خدمة كتاب الله عز وجل فإننا نؤكد على الإرادة المشتركة بين إدارة المعهد و جمعية المنابر القرآنية بدولة الكويت لتدشين الخطوات الاولى للتواصل والتشاور والتمكين للمشاريع والبرامج التي من شأنها، تحقيق الريادة والتميز في مجال خدمة القرآن الكريم وأهـلـه، ونـشـر عـلـومـه بين كافة شرائح المجتمع عندنا .



مبينا أن المعهد الإسلامي دار الهدى بأمستردام، قد تشرف بالحصول على اعتماد التسجيل بوزارة الخارجية لدولة دولة الكويت لاعتباره احد الجهات النشيطة والفاعلة في مجال الشأن الديني والثقافي وفي مجال التربية والتعليم، وخاصة الاهتمام بالقرآن الكريم واللغة العربية بالإضافة الى الأنشطة الاجتماعية التي تمس كل أطياف المجتمع الهولندي.



وشكر العمراني القائمين والعاملين على إدارة جمعية المنابر القرآنية التي لم تأل جهداً في دعم مشاريع القرآن خدمة للإسلام وأهله، مشيدا بجهود دولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً راجياً من الله أن يديم على الكويت وشعبها وقادتها الخير والأمن والأمان، و أن يُبارك الجهود الخيرية الكويتية حتى تؤتي شجرتها المباركة أُكلَها كلّ حين بإذن ربها، وتبسط ظلالها على العالمين .