"مجلس الوزراء": الكويت خالية من "جدري القرود" والصحة باشرت باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة تطورات الفيروس

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبداللطيف الفارس بما يلي:



استهل مجلس الوزراء اجتماعه بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور خالد مهوس سليمان السعيد ومدير الصحة العامة الدكتور محمد صالح السعيدان حول آخر تطورات انتشار "جدري القرود" (MONKEYPOX VIRUS) وذلك من واقع إحصائية عن الدول التي انتشر فيها الفيروس وأعداد الإصابات والوفيات مؤكدا خلو البلاد من هذا الفيروس حتى تاريخه ولله الحمد كما أحاط المجلس علما بالإجراءات الاحترازية التي باشرت وزارة الصحة باتخاذها لمواجهة تطورات هذا الفيروس وتلافي تسربه إلى البلاد والوقاية منه.



ومن جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن العرض المرئي المقدم من جهاز الأمن الوطني المتضمن "دراسة لجنة تقييم الأمن الغذائي وبحث سبل تعزيزه في دولة الكويت" والتي اشتملت على التحديات والمخاطر التي تواجه استراتيجية الأمن الغذائي والمتطلبات اللازمة لإيجاد منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت إلى جانب أهم المشاريع الاستراتيجية المقترح تنفيذها على المدى القصير والمتوسط في هذا الشأن.



كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن آلية عمل اللجنة لأداء الاختصاصات المناطة إليها.

هذا وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين أعضاء في المجلس البلدي وهم:



1 ـ م.إسماعيل حيدر بهبهاني



2 ـ م.شريفة صالح الشلفان



3 ـ م.علياء أحمد الفارسي



4 ـ م.عبداللطيف عبدالله الدعي



5 ـ م.منيرة جاسم الأمير



6 ـ م.فرح سالم الرومي



وقرر رفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه متمنيا للسادة الأعضاء المعينين كل النجاح والتوفيق مع زملائهم الأعضاء المنتخبين في تعزيز دور المجلس البلدي في ممارسة مهامه ومسؤولياته لدعم جهود التنمية الشاملة في البلاد.