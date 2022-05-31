غيّب الموت مدير منطقة مبارك الكبير الصحية الدكتور سعود الدرعة الذي كان أحد ابطال مواجهة وباء كورونا، حيث أدار، رحمه الله، بكل اقتدار وتفان المستشفى أثناء الجائحة.



وشغل الراحل مناصب عديدة في وزارة الصحة منها نائب مدير الادارة المركزية للرعاية الصحية ، ومدير مستشفى الفروانية ، ومدير منطقة الفروانية الصحية ، ومدير ادارة التخطيط والمتابعة في الوزارة.



وفي مارس 2014 تولى الراحل منصب مدير منطقة مبارك الكبير الصحية حيث كان له العديد من الانجازات.



وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم «الأنباء» إلى أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.