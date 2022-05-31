كريم طارق



كشف مدير إدارة تفتيش العمل بالهيئة العامة القوى العاملة فهد المراد عن ضبط وافدة من جنسية عربية تمارس مهنة طب التجميل دون ترخيص، وتجري عمليات حقن إبر الفيلر والبوتكس غير المرخصة من قبل وزارة الصحة.



وأضاف المراد، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، انه بعد شكاوى وردت لأعضاء اللجنة عن قيام وافدة بنشر اعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بطب التجميل والحقن والطب الشعبي، تحرك أعضاء اللجنة وذلك بالتعاون مع إدارتي «التراخيص الطبية» و«التفتيش الدوائية» بوزارة الصحة، لضبطها في العيادة المخصصة لها بمحافظة الأحمدي، مشيرا إلى أنه وعند سؤالها عن تصاريح مزاولة المهنة تبين انها لا تحمل أي شهادة طبية تؤهلها لممارسة هذه المهنة، فضلا عن مصادرة عدد من أدوية الفيلر والبوتكس المنتهية صلاحيتها وغير المرخصة من قبل وزارة الصحة.



من جانبه، قال رئيس فريق تفتيش القوى العاملة باللجنة المشتركة محمد الظفيري إنه تم إغلاق العيادة، وضبط الوافدة من خلال مباحث شؤون الإقامات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازم ضدها، مناشدا جميع المواطنين والمقيمين ضرورة اللجوء إلى العيادات المرخصة، وعدم الانجراف وراء بعض الدعايات غير الموثوقة، مع ضرورة التأكد من التراخيص.