أمير زكي

داهم قطاع الأمن العام ممثلا بمديرية أمن محافظة حولي وكرا لتصنيع الخمور المحلية في ميدان حولي، وعثر بداخله على كميات كبيرة من الخمور الجاهزة للتعبئة، إلى جانب مواد وأدوات تدخل في تصنيع وإعداد الخمور.

وقال مصدر أمني إن المداهمة جاءت عقب معلومة وردت إلى قائد المنطقة وأبلغ بها مدير الأمن اللواء عبدالله العلي، والذي وجه بمداهمة الوكر وضبط بداخله آسيوي يديرالوكر.

من جهة أخرى، تم ضبط وافد هندي على متن باص بعد الاشتباه به وعثر بداخله على نحو 400 زجاجة كان بصدد بيعها.

ورجح المصدر إبعاد الوافدين الثلاثة وإتلاف المضبوطات والتحقيق مع حارس البناية التي كان بداخلها المصنع.