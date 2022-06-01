العبلاني: تنوع القوى العاملة يمنح قيمة مضافة للبنك الذي تنتشر فروعه في 4 قارات ونحو 15 دولة

الكوهجي: ننظم ورش عمل للموظفين حول التنوع في بيئة العمل لتحسين الإنتاجية



في إطار سعيه الدؤوب نحو الاستثمار في رأس المال البشري، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق حملة تستهدف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات التي تعزز التنوع والشمول ضمن استراتيجيته للاستدامة، وتدعم في الوقت نفسه ريادته المحلية والإقليمية وتسهم بشكل فعال في مسار النمو وتحقيق طموحاته المستقبلية.



وبهذه المناسبة، أكد مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني أن هذه الحملة تعبر عن مدى إدراك الوطني لأهمية الاستثمار المسؤول الذي يستهدف العنصر البشري وتشكيله جزءا لا يتجزأ من استراتيجيته التي تراعي تقييم كيفية تأثير هذا الاستثمار على المجتمع.



وأشار العبلاني إلى أن الوطني يسعى دائما إلى تشجيع ثقافة التنوع وتكافؤ الفرص وتقويتها والحفاظ عليها، حيث تعتبر سياسة إشراك الموظفين من أكثر السياسات فعالية لأنها تعكس مدى تقدير البنك لكوادره البشرية باعتبارهم أهم الأصول لديه.



وأوضح العبلاني قائلا: تنوع القوى العاملة يضفي قيمة مضافة لأعمال البنك من الصين شرقا وحتى نيويورك غربا، حيث يساعد ذلك على فهم عملائنا من الذين يأتون من ثقافات وخلفيات متنوعة وبالتالي تنفيذ حملات تسويقية مميزة وتقديم خدمات عالمية لعملائنا. وشدد على أنه وفي انعكاس لنجاح البنك في خططه نحو إدارة رأس المال البشري يتمتع الوطني بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين كما يعد من جهات العمل الأكثر جذبا للكفاءات الكويتية.



من جانبها، قالت مديرة إدارة التعيينات في مجموعة الموارد البشرية لبنك الكويت الوطني غدير الكوهجي: تعتبر محاور العمالة الوطنية، والتنوع، وإدارة المواهب وتخطيط التعاقب الوظيفي من الاستراتيجيات الرئيسية التي ينتهجها البنك سعيا منه لتوفير بيئة عمل مميزة.



وأضافت أن البنك يكثف لموظفيه ورش عمل حول أهمية التنوع والشمول في بيئة العمل، وذلك للتعرف على مفهوم القيادة وكيفية ضمان الشمول والتنوع بين الرجل والمرأة في جميع نواحي العمل لزيادة الوعي بالاختلافات بين الجنسين وكيفية تسخير هذه الاختلافات لتحسين الإنتاجية وزيادة الابتكار بالإضافة إلى ضمان مساهمتها على نحو فعال في صنع القرار الذي يصب في صالح مواصلة مسار النمو للمؤسسات.



وأشارت إلى التزام البنك بتمكين المزيد من السيدات اللاتي تبلغ نسبتهن 45% من إجمالي القوى العاملة من خلال التوجيه وتوفير فرص أمام تطورهن الوظيفي، وبالإضافة إلى ذلك دأب البنك خلال السنوات الماضية على تبني العديد من المبادرات التي تساعد في جذب المواهب النسائية والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى مساعدة الآباء العاملين في العثور على توازن أفضل بين العمل والحياة.



وأكدت الكوهجي أنه وتأكيدا على تكريس دوره كأحد أكبر الداعمين للكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل يشارك البنك في مختلف معارض توظيف بهدف تقديم خدمات تثقيفية وتنويرية تساعد الشباب الباحثين عن فرص عمل بالقطاع الخاص في اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلهم الوظيفي.



وتلتقي جهود البنك في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية إلى الاستثمار بالكوادر الوطنية، وإعداد جيل مصرفي واعد، كما يحرص البنك على تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة، باعتباره من رواد المؤسسات المصرفية في الكويت التي تبنت تنظيم برامج تدريب للشباب.