معززاً حضوره ومكانته الرائدة في القطاع المالي والمصرفي عبر المشاركة في الملتقيات الدولية لتبادل المعرفة والخبرات في المجالات ذات الصلة، شارك بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا كمتحدث رئيسي في «القمة الافتتاحية لمدراء تقنية المعلومات في الكويت 2022» (CIO Summit Kuwait)، التي عقدت تحت شعار «تسريع رحلة التحول إلى العالم الرقمي»، بتنظيم من شركة البيانات الدولية (IDC)، وذلك يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 مايو 2022 حيث استعرضت القمة ضمن فعالياتها المشهد التكنولوجي المتغير في الكويت، والاستراتيجيات المتقدمة التي طورت لإنشاء مؤسسات مرنة رقميا وتأمين استمرارية أعمالها استجابة للظروف الراهنة والتطورات المستقبلية.



وفي إطار هذه المشاركة التثقيفية، قاد البنك، ممثلا في مدير عام إدارة الرقابة المالية والتخطيط والمدير المالي في KIB أجاي توماس، حلقة نقاش حول إيجاد وتعزيز سبل التعاون والابتكار المشترك بين إدارات تكنولوجيا المعلومات وبين إدارات خطوط الأعمال (Line of Business)، متطرقا فيها إلى عدة مواضيع، من بينها تكوين شراكات غير تقليدية لتوفير بنية تحتية رقمية أكثر تقدما وكفاءة، مشيرا إلى ضرورة تكامل وملاءمة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات مع الوظائف التشغيلية الأخرى لتعزيز الذكاء الرقمي داخليا وعلى نطاق أوسع بين القائمين على تلك الوظائف.