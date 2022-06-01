توجت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت كلا من فريق HAQIBATI عن فئة الجامعات وفريق KHUTWA عن فئة المدارس بجائزة «أفضل منتج مبتكر»، وذلك ضمن النسخة السادسة عشرة من مسابقة «برنامج الشركة» التي ترعاها سنويا بتنظيم جمعية إنجاز الكويت وبمشاركة واسعة من طلاب وطالبات الجامعات والمدارس.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن نسخة هذا العام من المسابقة قد عادت إلى شكلها الاعتيادي بعد أن تم تنظيمها افتراضيا العامين الماضيين بسبب الجائحة، حيث استضافتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وشاركت زين في لجنة التحكيم المكونة من مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، والذين استمعوا إلى عروض الطلاب والطالبات وإجراء عملية تقييم واختيار الفرق الفائزة اعتمادا على مجموعة من المعايير الأكاديمية.



وتتيح مسابقة «برنامج الشركة» السنوية فرصة ذهبية لطلبة المرحلتين الجامعية والثانوية في الكويت لتدريبهم على كيفية تأسيس وإدارة شركاتهم الصغيرة الخاصة بهم، بحيث قام متطوعون من ذوي الخبرة والكفاءة من مختلف مؤسسات القطاع الخاص الكويتي بتدريب الطلبة المشاركين على المهارات الأساسية في عالم الأعمال، من أهمها تطوير وترجمة فكرة المشروع إلى أرض الواقع، وإجراء دراسات الجدوى، وبيع الأسهم، وإدارة الفرق والموارد البشرية، وإنشاء خطط العمل، وإنتاج وبيع الخدمات والمنتجات، وغيرها الكثير.



وتأتي مشاركة زين في هذه المسابقة بشكل سنوي في إطار شراكتها الاستراتيجية كـ «شريك الإبداع» مع جمعية «إنجاز الكويت» ضمن استراتيجيتها للاستدامة والابتكار، والتي تسهم من خلالها في تنمية قطاعي الشباب والتعليم في الدولة.



وتسعى زين من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة «إنجاز» إلى تثقيف ودعم الشباب الشغوف بتطوير أفكاره ومشاريعه وفق معايير عالمية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها على مدار العام لطلاب وطالبات الجامعات والمدارس، ومنها مسابقة «برنامج الشركة» التي تقام على مستوى طلبة الجامعات والمرحلة الثانوية، حيث تسعى الشركة باستمرار لتوفير بيئة مناسبة لطاقات وإبداعات شباب الكويت حتى تنمو وتثمر وتسهم في إضفاء قيمة مضافة للمجتمع.