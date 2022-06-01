صرخوه: تطوير بيئة أعمال مستدامة يعد جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية خلق القيمة في الشركة



أصدرت «كامكو إنفست» تقريرها الأول عن الاستدامة يظهر التزام الشركة المستمر بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021.



ويتماشى التقرير مع عدد من المبادئ التوجيهية وأطر العمل منها مبادرة التقارير العالمية (GRI)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والركائز السبع لمبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة (WEP)، ومؤشرات بورصة الكويت الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، والأركان السبعة لـ«الكويت الجديدة» التي تندرج في إطار خطة الكويت للتنمية.



وانطلاقا من أهمية المحافظة على رؤية طويلة الأجل للأعمال، تسعى «كامكو إنفست» جاهدة لتصبح واحدة من المساهمين الرئيسيين في النسيج الاجتماعي في الكويت، فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الجانب في صياغة نظام بيئة أعمال مستدام يساعد في نمو أعمال الشركة وذي قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة في عالم يتسم بالعولمة والديناميكية بشكل متزايد.



وعلّق فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي قائلا: يعد تطوير بيئة أعمال مستدامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية خلق القيمة في كامكو إنفست.

فقد أصبحت الاستدامة جزءا رئيسيا من أعمالنا، مما يؤثر بشكل إيجابي على طريقتنا بالعمل وتفاعلنا مع البيئة والمجتمع وموظفينا. يستعرض هذا التقرير نهج الاستدامة الذي تبنيناه لسنوات والذي أضحى جزءا من إستراتيجية الشركة.



وساهمت سياسة الاستدامة التي تتبعها «كامكو إنفست» في تقديم خدمة أفضل لجميع أصحاب المصلحة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع.

يعد تقرير الاستدامة لعام 2021 خطوة أساسية في تعزيز اعتبارات الشركة المستدامة عبر العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة، لاسيما عند صياغة استراتيجيات جديدة متعلقة بالأعمال.

تتضح هذه الممارسة في الجهود التي تبذلها الشركة لتكون أكثر شفافية وذات مستوى عال من أخلاقية العمل والأهم من ذلك، خلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.



وخلال السنوات الماضية، اتخذت «كامكو إنفست» خطوات كبيرة نحو قضايا متعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة من خلال عدد من المبادرات، فقد عملت الشركة على التأثير إيجابا على البيئة وطرحت منصات رقمية تعزز تجربة العميل وتحسن من العمليات الداخلية. ومن منظور اجتماعي، تساهم الشركة بشكل متزايد في مجالات الصحة والرفاهية وتمكين الشباب والنساء فضلا عن التعليم ونشر الثقافة المالية.

أما فيما يتعلق بالحوكمة، فقد استمرت «كامكو إنفست» في تنفيذ إطار عمل قوي يوائم أعمالها مع أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية.

وضمن هذا نهج الالتزام والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها التي تؤثر على الأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال المراجعة الدؤوبة والمستمرة، تلتزم الشركة بجميع التطورات والتعديلات التنظيمية في أسرع وقت ممكن. وأضاف: ساهمت «كامكو إنفست» منذ تأسيسها في العديد من المبادرات التي تركت أثرا في المجتمع.

وتشمل هذه المساهمات تقديم فرص عمل جديدة وطرح حلول مالية مبتكرة ونشر معلومات وتحاليل قيمة عن الأسواق ولعب دور رئيسي في الأسواق المالية المحلية والإقليمية. بالتوازي مع ذلك، تطبق «كامكو إنفست» برنامجا شاملا للمسؤولية الاجتماعية يهدف إلى نشر الوعي وتقديم الدعم والمساهمة في عدد من القضايا الاجتماعية.