استطاع قطاع التشييد والبناء في الكويت مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بالوقت وتجاوز التكاليف والقدرة على تحقيق أداء أفضل في السوق الكويتية، حيث شهدت هذه الصناعة نموا ملحوظا وبوتيرة سريعة مع توقعات بأن تبلغ قيمتها 9.19 مليارات دولار بحلول عام 2028 وفقا لموقع «فيرفايد ماركت ريسيرش».



ويشمل سوق البناء المحلي الكويتي مجموعة واسعة من الأنشطة التي تغطي مشاريع البناء القادمة والجارية والمتنامية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء التجاري والسكني والصناعي والبنية التحتية والطاقة، والمرافق العامة.



وبين عامي 2022 و2025، من المتوقع أيضا أن تحقق صناعة البناء المحلية متوسط نمو سنوي قدره 6%، وذلك عند اقترانها ببرامج الحكومة لتعزيز تنمية المناطق الاقتصادية والمدن اللوجستية والنقل والبنية التحتية للطاقة المتجددة، وتشير التقديرات إلى أن مجال البناء الكويتي يسجل انتعاشا قويا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

تم تعزيز الصناعة ودعمها من خلال إصلاحات واسعة لتنويع عوائد الاقتصاد.



من جانبه، قال بلال حمودة، المدير العام للشركة العالمية الكبرى: من خلال الحلول التقنية المناسبة في «بي أي إم» و«كونستركشن كلاود كولابوريشن سليوشنس»، يمكن للشركات في قطاع البناء التحول والابتكار لتصبح أكثر كفاءة وتنافسية وربحية.



ونظرا للدعم والخدمات التي قدمتها الشركة العالمية الكبرى (GIC) لقطاع الهندسة المعمارية وصناعة البناء في الكويت تم منحها جائزة «اوتوديسك للتميز» والتي أعلن عنها في أوتوديسك OTx في مارس الماضي، وتسلم الجائزة نيابة عن الشركة كل من بلال حمودة المدير العام وأبهيلاش ناير المدير الإقليمي.



وأوضح أبهيلاش ناير، قائلا: لكي تنمو الصناعة بمعدل غير مسبوق فإنها تتطلب بنية تحتية قوية ودعما حكوميا مدروسا.

الكويت لديها مزيج مثالي من الثلاثة معا، لهذا السبب نعتقد أن البلد في طريقه لأن يصبح المركز المالي والتجاري الجذاب على صعيد الشرق الأوسط ودول الخليج في السنوات القادمة.