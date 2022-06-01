أطلق بنك برقان حملة «فرحة الـ 22» لحاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية التي تمنحهم فرصا لدخول سحب والفوز بجوائز رائعة عند استخدام أي من بطاقات ماستركارد الائتمانية من بنك برقان محليا أو دوليا.

وتتماشى هذه الحملة مع خطة البنك طويلة الأجل للارتقاء بتجربة العملاء المصرفية إلى مستوى جديد كليا مع مجموعة متنوعة من المزايا الحصرية والمكافآت المميزة.

وسيتم اختيار 22 فائزا خلال فترة الحملة الممتدة من 1 يونيو إلى 30 يوليو، وسوف يدخل جميع حاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية تلقائيا في السحب، مع حد إنفاق أدنى قدره 200 دينار على كل بطاقة شهريا خلال فترة الحملة.

وسيحصل كل عميل مؤهل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها محليا و3 فرص لكل 10 دنانير يتم إنفاقها دوليا.



سيحالف الحظ 6 عملاء للفوز بنقاط مكافآت برقان (أو نقاط Avios)، وسيحصل الفائز الأول والثاني على 3 ملايين نقطة مكافآت، يليهما عميلان سيحصلان على 2 مليون نقطة، وعميلان آخران سيحصلان على 1 مليون نقطة. كما سيفوز 16 عميلا بأجهزة iPhone.



وتعليقا على الحملة الجديدة، قال ناصر محمد القيسي، رئيس مدراء الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: نقوم بتنظيم حملات برنامج مكافآت برقان بهدف تحسين التجربة المصرفية الشاملة لعملائنا من خلال مكافأتهم بمزايا إضافية عند استخدام بطاقات ماستركارد الائتمانية.

وحملة «فرحة الـ 22» هي فرصة جديدة لحاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية للاستمتاع بمزايا أكثر تتناسب مع اهتماماتهم واحتياجاتهم.

فمع اقتراب موسم السفر الصيفي، أطلقنا هذه الحملة لنقدم لعملائنا فرصا جديدة للفوز بـ 22 جائزة رائعة، تشمل مكافآت برقان (نقاط أو Avios) التي يمكنهم استخدامها للتخطيط لعطلاتهم في الوقت الذي يناسبهم.