نهج متمحور حول التفاعل مع العملاء وتصميم مذهل لصالات العرض ومجموعة خدمات متميزة.. عوامل ساهمت في حصول «لينكون الغانم» على الجائزة العالمية



احتل لينكون الغانم، وكيل سيارات لينكون في دولة الكويت، المرتبة الأولى في تصنيف لينكون لرضا العملاء (CVP) عالميا لعام 2021، وحصلت الشركة التابعة لـ«صناعات الغانم»، واحدة من أضخم الشركات ذات الملكية الخاصة في المنطقة، على هذا اللقب بفضل تحقيقها لأعلى معايير رضا العملاء لدى لينكون حول العالم، متجاوزة وكلاء سيارات لينكون في جميع أنحاء المنطقة والعالم.



ويؤكد هذا الإنجاز المميز النهج الريادي الذي تتبعه لينكون الغانم والذي يتمحور حول إثراء تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم بأكمل وجه، وتم ترسيخه بقوة في صميم العمليات في لينكون الغانم.



وفي تعليق له حول هذا الإنجاز، قال عدنان عيدان المدير الأول للعلامة التجارية في لينكون الغانم: حصولنا على هذه الجائزة يضاف إلى سجل حافل بالإنجازات المميزة التي حققتها شركة لينكون الغانم منذ بداية تمثيلها لعلامة لينكون في الكويت، وهو تتويج لمثابرة وتفاني جميع أفراد طاقم العمل في لينكون الغانم.

وتحقيقنا لأعلى مستويات رضا العملاء على مستوى العالم هو نتاج تبنينا رؤية تهدف لإثراء تجربة عملائنا في جميع مراحل مسيرتهم وتفاعلهم مع لينكون الغانم.

ونشعر بفخر كبير بأن نشاهد جهودنا تثمر المزيد من النمو في أعمال لينكون في الكويت، وهو إنجاز سيحتفل به فريقنا بينما نواصل سعينا لتحقيق المزيد من النجاح.



من جانبه، قال سامي ملكاوي، المدير الإداري لدى شركة لينكون الشرق الأوسط: لا تقتصر الفخامة في لينكون على مجموعة سيارات الدفع الرباعي الرائعة لدينا، وإنما هي جزء أساسي من تجربة العملاء الشاملة.

ويعد تفاني لينكون الغانم ودأبهم في توفير أفضل الخدمات للعملاء وحرصهم على التفاعل الأمثل مع العملاء حول العالم واهتمامهم بالتفاصيل وتوفيرهم لمجموعة وسائل الراحة في صالة العرض المذهلة، جزء بسيط من عناصر نجاحهم في إرضاء العملاء. وأود أن أهنئ فريق لينكون الغانم على حصوله على هذا اللقب المنشود وأتطلع إلى رؤية مسيرتهم المستمرة بتطوير أبرز العروض.



وتحرص لينكون الغانم من خلال استراتيجيتها التي تركز على التفاعل مع العملاء على تحقيق أعلى مستويات الخدمة والمبيعات، وتشمل هذه الاستراتيجية منصة لينكون الرقمية التي تضم موقع إلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية المخصص للعملاء، بالإضافة إلى مرافق لينكون الغانم المتميزة بتصميمها الراقي الذي يعكس فخامة العلامة التجارية.



وتجسد عناصر التصميم المفصلة لمعارض لينكون الغانم معنى الفخامة للنخبة، وتعكس روح العلامة التجارية العالمية التي لطالما ارتبط اسمها بالرحابة والفخامة والملاذ الهادئ، حيث يمكن للعملاء الذين يزورون أيا من مرافق لينكون الغانم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من وسائل الراحة أثناء انتظارهم لتلقي الخدمات وتجارب المبيعات الشخصية والمخصصة.

ولضمان أقصى درجات الراحة لعملائها، تقدم لينكون الغانم أيضا العديد من الخدمات الشخصية للعملاء، والتي تشمل تفصيل السيارات وحتى خدمة المبيعات وتسليم السيارات الجديدة إلى باب المنزل.



وتقود لينكون الغانم مسيرة النجاح في خلال عام 2022 بفضل العمل الجاد والتفاني في تنفيذ الاستراتيجيات القائمة على الرؤية المستقبلية التي تضع العملاء في صميم كافة عملياتها.