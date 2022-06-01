كشفت مجموعة مدن عن استمرار تركز أنشطة البيع بالتجزئة في محافظات العاصمة والفروانية وحولي بعدد يصل الى 104 آلاف محل تجاري وبنسبة 73% من مجمل الوحدات التجارية في الكويت والمقدر عددها بنحو 143 ألف محل تمثل أكثر من 19% من مجمل الوحدات المسجلة في الكويت بنهاية عام 2020.



وأوضحت الشركة في تقرير متخصص أن محافظة العاصمة حلت في المركز الأول من حيث عدد الوحدات التجارية بنحو 46 ألف محل تمثل 32% من إجمالي الوحدات التجارية في الكويت، وتمثل 42% من مجمل الوحدات المسجلة في المحافظة، فيما حلت محافظة الفروانية في المرتبة الثانية بنحو 31 ألف محل تمثل 21% من إجمالي المحلات في الكويت و20% من مجمل الوحدات في المحافظة، اما محافظة حولي فقد حلت في المرتبة الثالثة بنحو 28 ألف محل تمثل 19% من مجمل المحلات في الكويت، و13% من مجمل الوحدات في المحافظة.



وأشار التقرير الى أن محافظات الاحمدي والجهراء ومبارك الكبير استحوذت على 39 ألف محل بنسبة 27% من الإجمالي في الكويت مما يشير الى أن المحافظات الثلاث مازالت بحاجة للمزيد من الوحدات التجارية خصوصا أن المحافظات الثلاث بها 1.9 مليون نسمة أي أكثر من 40% من مجمل السكان في الكويت.



وأضاف التقرير ان المحافظات الثلاث يقطن بها نحو 707 آلاف مواطن بنسبة تصل الى 48% من مجمل تعداد المواطنين بنهاية يونيو من العام 2021، وهو ما يمكن أن يعزز من توقعات نمو الطلب على الوحدات التجارية في تلك المناطق.



كما أوضح التقرير أن أهم 10 مناطق تجارية في الكويت استحوذت على أكثر من 69% من مجمل عدد المحلات في الكويت، كما استحوذت مناطق القبلة والشويخ الصناعية وحولي على التوالي على أكثر من 48 ألف محل تمثل 34% من مجمل عدد المحلات داخل الكويت.