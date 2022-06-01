ما الأسباب التي تجعل البعض يشعر بالبرد بشكل مستمر؟



يشعر البعض بـ«البرد» أكثر من غيرهم، وإذا كنت من بين هؤلاء، فعليك البحث عن السبب الكامن وراء ذلك، حيث قد يكون هناك أمر أكثر خطورة.

وقال د.بيتر بيدي، من كلية طب تقويم العظام في فيلادلفيا إن الشعور بالبرد الشديد في بعض الأحيان لا يدعو للقلق، ولكن إذا بدأ هذا في التأثير على حياتك اليومية، ما يتركك ترتجف على مكتبك أو تنام ببطانية إضافية في الطقس الحار، فقد يكون ذلك غير طبيعي.



وإذا كانت هناك أعراض أخرى مرافقة للشعور بالبرد، مثل الوخز في اليدين والقدمين، أو الذهاب إلى المرحاض بشكل متكرر أو زيادة الوزن، فهذا قد يعني أن هناك أسبابا مثيرة للقلق. وفيما يلي بعض الأسباب الكامنة وراء ذلك:



1 - مشكلة الغدة الدرقية: الغدة الدرقية هي غدة تقع في الرقبة تنتج الهرمونات التي تؤثر على معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم، من بين العديد من وظائف الجسم التنظيمية الأخرى. وعندما تكون الغدة الدرقية خاملة، ولا تنتج ما يكفي من الهرمونات الرئيسية، يمكن أن تجعلك حساسا للبرد.



2 - نقص الحديد: نحصل على الحديد من نظامنا الغذائي، في أطعمة مثل اللحوم والخضراوات ذات الأوراق الداكنة والبقول. وعندما يعاني شخص ما من نقص في الحديد، فقد يعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو عندما لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، وقد يتسبب ذلك في برودة اليدين والقدمين، ولكن العلامات الأكثر وضوحا هي ضيق التنفس والإرهاق.



3 - الدواء: الأدوية موجودة لجعلنا أفضل حالا، لكن معظمها يأتي بآثار جانبية. وشرح د. بيدي أن بعضها، مثل حاصرات بيتا، يمكن أن يسبب برودة اليدين والقدمين.

وقال إن هذه الأدوية تعمل عن طريق إبطاء معدل ضربات القلب لمنعها من الضخ بقوة كبيرة والتفاعل مع الأدرينالين وهرمونات التوتر الأخرى. ويمكن أن يجعلك المعدل البطيء تشعر بالبرد، وكذلك بالدوار والتعب والغثيان.



4 - القلب أو الدورة الدموية: قد تكون القدم الباردة علامة على وجود حالة خطيرة يتم التغاضي عنها، تسمى مرض الشريان المحيطي (PAD). وتحدث هذه الحالة عندما يؤدي تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين إلى تقييد تدفق الدم إلى الساقين.



5 - مرض السكري: قد يستغرق تشخيص مرض السكري بعض الوقت إذا لم تكن على دراية بالأعراض، أو إذا كانت هذه الأخيرة خفية، والشعور بالبرد هو أيضا علامة نادرة للحالة، والنوع الثاني من مرض السكري هو الأكثر شيوعا.

المصدر: «ذي صن»

