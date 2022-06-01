توفي في مدينة ترييستي الواقعة على الحدود بين إيطاليا وسلوفينيا الكاتب والمفكر الإيطالي من الأقلية السلوفينية بوريس باهور عن عمر يناهز 108 أعوام، على ما أفادت وسائل الإعلام.

وقال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في تعزيته بباهور إن الراحل «كان شاهدا لأهوال الحروب ولتطرف القوميات وللعقائد الشمولية، وكان ضحية لها». وكان ماتاريلا قلد باهور في يوليو 2020 وسام الاستحقاق الأكبر للجمهورية الإيطالية.

ومنح الراحل أيضا وسام جوقة الشرف الفرنسية. وولد بوريس باهور في ترييستي في 26 أغسطس 1913، وقاتل في صفوف المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية عام 1943، ثم أودع في مطلع عام 1944 بمعسكر ستروثوف للاعتقال في منطقة الألزاس ونقل منه لاحقا إلى معتقلات دورا وداشاو وبيرغن بيلسن في ألمانيا.