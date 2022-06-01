أكد الأمين العامة للأمانة العامة للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي حرص الكويت على العمل بالتوازي في تنفيذ خطة كويت جديدة 2035 وأهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17 والخطة الحضرية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.



وقال د.مهدي في تصريح لـ«كونا» بعد اجتماع عقد مع رئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT د.أميرة الحسن بالتعاون الإيجابي بين الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة.



وأوضح ان الامانة قامت بالتعاون مع البرنامج بإعداد التقرير«الوطني الطوعي الثاني للكويت عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة» الذي يرصد فيه تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وما أنجزته البلاد في السنوات الأربع الماضية منذ اعتماد الدول الاعضاء في الأمم المتحدة للأجندة في مؤتمر الموئل الثالث (كيتو ـ أكتوبر 2016).



وأشار د.مهدي إلى أن التقرير يوثق ما حققته الكويت من نقلة بالغة الأهمية تنسجم مع رؤيتها 2035 من خلال المخطط الهيكلي الرابع للدولة، لافتا إلى أن هذا المخطط اهتم بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الأحياء والمناطق الحضرية من خلال بنية هيكلية تساعد على النمو المنتظم، مفيدا بأن التقرير تضمن خططا تعمل على تحسين الساحات والفضاءات المفتوحة وجعلها أكثر اخضرارا وتكيفا مع تغير المناخ العالمي إلى جانب تبني مبادرات تتعلق بتأسيس المدن الذكية والصحية مع استخدام تقنيات حديثة تعمل على دمج التراث بالابتكار.



من جهتها، قالت د.أميرة الحسن إن التقرير يؤكد مدى التزام حكومة الكويت بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة 2030 ، لافتة إلى توافر هذا التقرير على منصة الأمم المتحدة.