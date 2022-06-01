للسنة الخامسة على التوالي، يستمر بنك وربة بمسابقة حفظ القرآن الكريم لأبناء موظفيه بدافع حرصه على تنشئة جيل من حفظة كتاب الله وإدراك معانيه ورسائله السماوية السامية التي تعتبر مرجعا روحيا لكل نواحي الحياة، وذلك بمشاركة 34 حافظا من أبناء الموظفين لكتاب الله عز وجل.



وتأتي هذه المسابقة كجزء من برنامج بنك وربة في المسؤولية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، والتي يحرص على إقامتها بشكل سنوي بهدف تعزيز نشر مبادئ الثقافة الإسلامية، لاسيما بين الجيل الشباب.



وتنقسم المسابقة للبنين والبنات إلى 3 فئات، الفئة الأولى تضم متسابقين من عمر 5 إلى 7 أعوام، والثانية من عمر 8 إلى 10 أعوام، والثالثة من 11 إلى 14 عاما، على أن يتم اختيار ثلاثة فائزين من كل فئة يحصلون على جوائز مادية تشجيعا لهم على دأبهم في حفظ السور القرآنية المباركة، بينما يحصل كل المشاركين على شهادات تقديرية.



وفي هذا الإطار، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن المطيري: «يأتي تكريم كل المشاركين وبحضور الرئيس التنفيذي للبنك شاهين حمد الغانم بصفتنا مؤسسة إسلامية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، حيث نسعى إلى غرس مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف عبر كتابه الكريم في الأجيال الشابة لتكون بمنزلة المرجع الرئيسي لهم في جميع أمور حياتهم لما تتضمنه من تشريعات عادلة توضح لهم الطريقة الأفضل للتعامل في مختلف جوانب حياتهم».



وأضـــاف المطيـــري: «يولي بنك وربة اهتماما خاصا لقواه العاملة، حيث يعتبرهم الشريك الأساسي في مسيرة نجاح البنك وتطوره، لذلك، كان لابد من أن نقوم بتخصيص حيز لهم من جملة الأنشطة والفعاليات الهادفة والبناءة التي ينظمها بنك وربة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تسهل على الموظفين قضاء وقت مع أسرهم، وأيضا تزرع روح المنافسة الشريفة بين المشتركين في المسابقة».



وبلغ عدد المشاركين 34 مشاركا، حيث فازت عن الفئة الأولى وفي المركز الأول المتسابقة ليان



إبراهيم الغريب، تلتها في المركز الثاني جمانة محمد حسن، بينما جاء في المركز الثالث عبدالرحيم عبدالله فخرو، وعن الفئة الثانية فاز في المركز الأول حمزة حسن قصاب، تلته ديمة عبدالله فخرو، بينما جاء في المركز الثالث زهير محمد حموي، وعن الفئة الثالثة والأخيرة فازت في المركز الأول جنى عبدالله فخرو، تلتها ريم أيمن طاهر



في المركز الثالث، بينما فازت في المركز الثالث عن الفئة نفسها ملك محمد حموي.