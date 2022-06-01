غيب الموت مدير منطقة مبارك الكبير الصحية د.سعود الدرعة، الذي كان أحد أبطال مواجهة وباء «كورونا»، ومن مؤسسي مستشفى جابر الأحمد، حيث أدار، رحمه الله تعالى، المستشفى خلال الجائحة باقتدار وتفان.



وشغل الراحل مناصب عديدة في وزارة الصحة منها نائب مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية، ومدير مستشفى الفروانية، ومدير منطقة الفروانية الصحية، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة في الوزارة، كما أفنى عمره في خدمة الجسد الطبي وترك بصمات واضحة في العديد من المشاريع الصحية.



وفي مارس 2014 تولى الراحل منصب مدير منطقة مبارك الكبير الصحية حيث كانت له العديد من الإنجازات.



وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم «الأنباء» إلى أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.