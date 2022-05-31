عبدالكريم العبدالله

قامت اللجنة الثلاثية المشتركة "وزارة الصحة - الداخلية - القوى العاملة" بضبط وافدة من جنسية عربية تمارس مهنة الطب مثل "اجراءات تجميل البشرة والتخسيس وامراض النساء والولادة والحجامة " دون ترخيص في عيادة غير مرخصة في مبنى سكني في محافظة الاحمدي.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية في وزارة الصحة د.فاطمة النجار إن ادارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة قد تلقت بلاغاً من مواطنة قد قامت بزيارة هذه الوافدة على اثر تلقيها لرسائل في "الواتساب" تعلن فيها عن قيامها بإجراءات طبية مما ترتب عليها زيارة المواطنة لها، والتي لاحظت بدورها وقوع العيادة في مبنى سكني ووجود كميات من المكملات الغذائية والادوية والاجهزة ملقاة على الارض، فضلا عن تسعيرها لها بأسعار مبالغ فيها، ورفض الوافدة كتابة اي تقارير طبية وتصدير اي اختام.

وبينت د.النجار انه بعد تقديم البلاغ، قامت ادارة التراخيص الصحية بالتنسيق مع ادارة تفتيش الادوية في الوزارة والمباحث الجنائية والقوى العاملة، حيث توجهت اللجنة الى الموقع المذكور في البلاغ وقامت بضبط الوافدة، والتي تبين انها لا تحمل اي ترخيص لمزاولة المهنة مما يعد مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة، اضافة الى أن المكان الذي تواجدت فيه غير مرخص لان يكون منشأة طبية، علاوة على وجود مكملات غذائية وادوية واجهزة طبية غير مرخصة واعلانات مخالفة.

واكدت د.النجار انه ستتم احالة هذه المخالفة الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مشيدة بجهود اللجنة الثلاثية على سرعة تجاوبها للواقعة.