أكد رئيس مجموعة "ليوناردو" الايطالية أليساندرو بروفومو أهمية مشروع "يوروفايتر تايفون" كنموذج ناجح لتطوير التعاون الممتاز بين ايطاليا والكويت في مجال نقل التكنولوجيا.

وذكرت سفارة الكويت في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقاء سفيرنا لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح مع الرئيس التنفيذي لكبرى الشركات الحكومية لتكنولوجيا الفضاء.

ووفق البيان، قال الرئيس التنفيذي إن "مشروع "اليوروفايتر" يجسد المستوى المتقدم الذي بلغه التعاون الاستراتيجي والتنموي مع الكويت لاسيما أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي يتضمن نقل التكنولوجيا وتطوير القواعد الجوية والتدريب الهندسي واعداد الكوادر الكويتية.

وفي ختام اللقاء أهدى أليساندرو بروفومو الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو درعا تذكارية إلى السفير الشيخ عزام الصباح تقديرا لدوره الإيجابي في سير المشروع الحيوي التنموي والاستراتيجي وفي تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الكويت وايطاليا.

من جانبه، ثمن السفير الشيخ عزام الصباح التقدم الذي يحققه مشروع "اليوروفايتر" كمثال للتعاون الثنائي الناجح في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة باعتبارها رافدا رئيسيا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.