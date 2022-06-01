التقى مدير جامعة الكويت د.يوسف محمد الرومي وبحضور أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.مرضي العياش بالقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ومراقبي الإدارة ورؤساء الأقسام والموظفين التابعين لمراقبتي الشؤون الإعلامية والمعارض والمؤتمرات، ومراقبتي الأنشطة والفعاليات الجامعية في الكليات العلمية والكليات الإنسانية والعمادات النوعية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/31 بقاعة 119 بالخالدية.



وهدف اللقاء إلى التعرف على الخطط والمقترحات التي من شأنها تطوير العمل والأداء والوقوف على أهم التحديات التي تواجه الإدارة في أداء عملها.