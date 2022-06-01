ثمّن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الدور المحوري لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على الصعيد المركزي وعلى صعيد المحافظات، معربا عن التقدير على نحو خاص للجهود الحثيثة والرسالة النوعية التي يضطلع بها قطاع المساجد في محافظة الاحمدي ممثلا في ادارة المساجد بالمحافظة لتعزيز الثوابت الدينية والتوعية الشرعية، مؤكدا اكتساب دور قطاع المساجد اهمية خاصة في ظل المتغيرات السلوكية المتعاجلة بحكم ان المساجد واحدة من اكثر القنوات فعالية وتأثيرا على امتداد العالم الاسلامي .



وخلال استقباله مدير ادارة مساجد محافظة الاحمدي د.منيف عبيد الهاجري، أكد الخالد تطلعه الى المزيد من العطاء والرعاية المثلى للشباب والناشئة بما يكفل تعزيز ولائهم وانتمائهم للوطن وتمسكهم بدينهم وشريعتهم السمحاء.



من جانبه، اعرب مدير ادارة مساجد محافظة الاحمدي د.منيف الهاجري، عن سعادته باللقاء الذي تم الحرص خلاله على تقديم الشكر الى محافظ الاحمدي على رعايته الكريمة للمسابقة السادسة لحفظ القرآن الكريم وتجويده خلال شهر رمضان الفائت، لافتا الى ان تلك الرعاية ستستمر خلال السنوات المقبلة.



وقال الهاجري ان الشراكة بين وزارة الأوقاف متمثلة في ادارة مساجد الاحمدي ومحافظة الاحمدي تؤكد تأصيل أطر التعاون بين القطاعات الحكومية داخل دولة الكويت بما يعود على المجتمع بنشر التوعية الشرعية والاسلامية حفاظا على الاخلاق والعادات التي جبلنا عليها.



واشار الهاجري الى ان ادارة مساجد الاحمدي تشرف على نحو 450 مسجدا داخل محافظة الاحمدي، ورغم وجود بعض العقبات المتمثلة في تواجد عدد منها بمناطق حدودية او نائية، الا انها تحرص دائما على ان تكون جميعها في أبهى حلة وأفضل صورة، واتمام صيانتها وزينتها بشكل مستمر.