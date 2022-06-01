المجني عليه أبلغ مخفر الفنطاس بتعرضه للطعن وسرد لذويه تفاصيل ما حدث بعد خروجه من الإنعاش

امير زكي



تعرض مواطن من مواليد 1966 للطعن بسكين مقابل منزله في منطقة المهبولة ،فيما قال مصدر مطلع ان المواطن توجه فور اصابته الى المخفر وذكر لهم تعرضه للطعن ثم توجه الى مستشفى العدان في تاريخ 28 الجاري وسرد لذويه تفاصيل ما حدث له ظهر اليوم حينما تحسنت صحته وخرج من الانعاش بالقول: لدى خروجي من المنزل نحو الثانية ظهرا وتحديدا على مقربة من موقف سيارتى شاهدت وافدا يرجح انه اسيوي يطلب المساعدة وحينما شرعت في اخراج حافظة نقوده قام المتسول بطعنه لسلب الحافظة وهرب الى جهة غير معلومة .



هذا، واعرب مقرب من المجني عليه عن استغرابه من عدم اخطار التحقيق او النقطة الامنية لجهات التحقيق بان المواطن مصاب بطعنة نافذة على مقربة من القلب، والى الان لم يتم التحقيق بالواقعة .