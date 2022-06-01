ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق التحقيق التابعة لإدارة تحقيقات الحوادث قد انتهت من إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق مع شهود الواقعة في حادث حريق سوق الخيام الذي اندلع مساء يوم أمس الإثنين الموافق ٣٠-٥-٢٠٢٢ وقد تبين أثناء المعاينة أن الحريق اندلع في أحد القسائم والتي تستغل كمعرض للخيام ومشغل خياطة الخيام ، وامتد الحريق إلى عدة قسائم ملاصقة.

هذا وقد تبين بعد اتمام المعاينة الفنية في القسيمة محل اندلاع الحريق أن الحريق ناتج عن تماس كهربائي بأحد الأسلاك الكهربائية الممتدة من صندوق كهرباء فرعي.



هذا، وتهيب ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأصحاب القسائم والمحلات التجارية والصناعية الى عدم زيادة الأحمال الكهربائية وألا تكون التمديدات والأسلاك الكهربائية مكشوفة خاصة بعد دخول فصل الصيف تجنباً لاندلاع الحرائق مع اتباع ارشادات السلامة والوقاية من الحريق.