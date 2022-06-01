أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية عشر مـن الضاحية التاسعة في القسائم الحكومية جنوب مدينة صباح الأحمد والتي تشتمل على133 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 24/9 /2013. وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يوم الخميس ، الأحد 2/6/2022 5/6/2022 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الأثنين 6/6/2022 وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 8 / 6 / 2022.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وبينت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأثنين الموافق 6/6/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفي ما يلي الأسماء:

0001 مشارى محمد خالد الطراروه

0002 نايف عيد مفلح الغريب

0003 فرحان مفرح فرحان الرشيدي

0004 حسين محمد عبدالله الحوطى

0005 عبدالله زايد مزيد العازمى ووالدته

0006 وليد طه محمد الهولى

0007 محمد خالد محمد العبدالسلام

0008 بشار صالح سلطان فرج

0009 عبيس عبدالمانع فهد العجمى

0010 عبد العزيز جاسم احمد التجلى

0011 مشارى مخلد مرزوق العازمي

0012 منصور ابراهيم علي المرشود

0013 أحمد فاضل أحمد رضا محمد

0014 محمد غازى جاسي العازمى

0015 فهد عبد الحميد ابراهيم حسين

0016 صالح محمد ظاهر العازمى

0017 سالم عايض فهد العجمى

0018 ابراهيم احمد صالح العبادى

0019 حمد عبدالله جابر العجمي

0020 فيصل حسن عبد الله المهنا

0021 فواز متعب ناصر العجمي

0022 علي فوءاد علي البلوشي

0023 زيد خالد زيد المطيرى

0024 ابراهيم محمود ابراهيم الهويدى

0025 خالد سلمان فهد الدوسري

0026 محمد حسين عيدى عيدى

0027 فهد حمدي عايض الرشيدى

0028 نايف عبد الله هميجان العتيبى

0029 جراح سودان عامر المطيرى

0030 فيصل راشد عبد الامير بنيان

0031 عبدالعزيز ناصر عباس علي حسين

0032 سلطان مسفر حسن العجمي

0033 محمد ناصر يعقوب الشرهان

0034 فواز على محمد النمران

0035 عثمان خالد مراد الخلف

0036 خالد عايش نجر العازمي

0037 محمد يعقوب يوسف الحمدان

0038 جلال ثنيان عبد الله العنزي

0039 يونس يوسف محمد حسين

0040 سعود يوسف سعود العون

0041 محمد حسين حمد النبهان

0042 احمد عادل يوسف العيد

0043 هانى خليل ابراهيم الطباخ

0044 هويج محمد ابراهيم المرى

0045 جوهر سلطان ماجد الشايع

0046 احمد منصور مريخان العازمى

0047 خالد حسين على العنزى

0048 جاسم محمد يوسف المحميد

0049 محمد عايض فهد العجمى

0050 عبدالله ثامر معيض العجمى

0051 بدر عبدالمحسن بدر البدر

0052 جاسم عبد الرضا حسن غلوم

0053 بدر عبد الله عبد اللطيف النجدى

0054 سعود يوسف سعود الوقيان

0055 على حسن بدر العقاب

0056 سامى سعد عبد الله العنزي

0057 على اياد عيسى الحمر

0058 داود محمد احمد علي

0059 مشاري مطير راشد البذالي

0060 سعود رجعان سعود العازمي

0061 محمد سعود سلطان العتيبى

0062 خليفه محمد خليفه المريشد

0063 فهد خليفه ناصر الحربان

0064 بدر علي عبدالكريم الصفار

0065 محمد عبد الله احمد المهنا

0066 عبدالعزيز خالد محمد على احمد

0067 عبدالرحمن عيد مصبح العازمي

0068 محمد عبدالله مجبل العازمى

0069 صقر محمد خليفه الجيماز

0070 ناصر بدر عبد الله الرشيد البدر

0071 حسن يعقوب على غلوم

0072 خالد احمد عبد العزيز الشرف

0073 عواد مطلق عواد الازمع

0074 احمد على مبارك المبارك

0075 عبد الرحمن محسن فهد السويد

0076 سالم مبارك سعود الحجيلان

0077 مفلح نصار علي مهدي

0078 محمد مالك محمد الصباح

0079 محمد ابراهيم مطر الحردان

0080 فالح رشيد فالح الرشيد

0081 خالد حسين صالح زيد اسماعيل

0082 جاسم فيصل على الخزام

0083 جاسم عبد الحميد محمد المجبل

0084 فهد مدعث سعد العجمى

0085 محمد جاسم محمد الدريهم

0086 ضارى ناشى سعد العجمى

0087 احمد جاسم محمد القلاف

0088 فايز حمود زغير الظفيري

0089 مرزوق فلاح خالد العازمى

0090 فيصل مبخوت مكراد المكراد

0091 جاسم محمد جاسم الشمالي

0092 جاسم رفيع محمد العوضى

0093 ناصر عبد الرحمن ناصر العبيد

0094 محمد ظافر حسن العجمى

0095 على حسين زامل العازمى

0096 احمد مساعد احمد اللهو

0097 بدر عادل احمد بدر

0098 يوسف عبد الامير عبد الله محمد

0099 ظاهر حمود ظاهر العازمى

0100 احمد يعقوب يوسف العلى

0101 عبد اللطيف احمد عبد اللطيف الدوسرى

0102 بسام حسين عبدالله توينه

0103 حسن فائق زيد الكاظمى

0104 خالد محمد خالد الخبيزي

0105 محمد ابراهيم غلوم محمد

0106 جراح منير ابراهيم الجراح الصباح

0107 فهد زيد عبد الرحمن العازمى

0108 سعود عبدالعزيز احمد العمار

0109 محمد هادى مقنع العازمى

0110 سيف حسين زامل العازمى

0111 جاسم كمال مسيب يتيم

0112 شامان مفلح سالم العازمى

0113 عبدالرحمن وحيد سالم المرشاد

0114 فهد علي محمد أشكناني

0115 حسن احمد يعقوب بندر

0116 عبد العزيز مسعد عبد العزيز المسعد

0117 محمد فيصل غلوم شاه

0118 عدنان ناجى بخيتان الحبينى

0119 ماجد مطلق رجعان الخصيلى

0120 ناصر محمد جارالله الحبيب

0121 عيسى غلوم حاجى غضنفرى

0122 عادل يوسف يعقوب منصور

0123 محمد ثنيان عبد الله العنزى

0124 وليد حمد هندى الهندي

0125 احمد جمال ملا محمد علي

0126 صادق هاشم حبيب العلوي

0127 عثمان محمد سلطان الانصاري

0128 حيدر حسن عبدالملك بهمن

0129 ابراهيم حسن صباح احمد

0130 وسمى عبد العزيز سيف الوسمى

0131 احمد محمد زامل العازمي

0132 عبد العزيز عياده عايض العازمى

0133 محمد حجى ناصر بوعباس