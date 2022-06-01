أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية عشر مـن الضاحية التاسعة في القسائم الحكومية جنوب مدينة صباح الأحمد والتي تشتمل على133 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 24/9 /2013. وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يوم الخميس ، الأحد 2/6/2022 5/6/2022 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الأثنين 6/6/2022 وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 8 / 6 / 2022.
ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وبينت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأثنين الموافق 6/6/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفي ما يلي الأسماء:
0001 مشارى محمد خالد الطراروه
0002 نايف عيد مفلح الغريب
0003 فرحان مفرح فرحان الرشيدي
0004 حسين محمد عبدالله الحوطى
0005 عبدالله زايد مزيد العازمى ووالدته
0006 وليد طه محمد الهولى
0007 محمد خالد محمد العبدالسلام
0008 بشار صالح سلطان فرج
0009 عبيس عبدالمانع فهد العجمى
0010 عبد العزيز جاسم احمد التجلى
0011 مشارى مخلد مرزوق العازمي
0012 منصور ابراهيم علي المرشود
0013 أحمد فاضل أحمد رضا محمد
0014 محمد غازى جاسي العازمى
0015 فهد عبد الحميد ابراهيم حسين
0016 صالح محمد ظاهر العازمى
0017 سالم عايض فهد العجمى
0018 ابراهيم احمد صالح العبادى
0019 حمد عبدالله جابر العجمي
0020 فيصل حسن عبد الله المهنا
0021 فواز متعب ناصر العجمي
0022 علي فوءاد علي البلوشي
0023 زيد خالد زيد المطيرى
0024 ابراهيم محمود ابراهيم الهويدى
0025 خالد سلمان فهد الدوسري
0026 محمد حسين عيدى عيدى
0027 فهد حمدي عايض الرشيدى
0028 نايف عبد الله هميجان العتيبى
0029 جراح سودان عامر المطيرى
0030 فيصل راشد عبد الامير بنيان
0031 عبدالعزيز ناصر عباس علي حسين
0032 سلطان مسفر حسن العجمي
0033 محمد ناصر يعقوب الشرهان
0034 فواز على محمد النمران
0035 عثمان خالد مراد الخلف
0036 خالد عايش نجر العازمي
0037 محمد يعقوب يوسف الحمدان
0038 جلال ثنيان عبد الله العنزي
0039 يونس يوسف محمد حسين
0040 سعود يوسف سعود العون
0041 محمد حسين حمد النبهان
0042 احمد عادل يوسف العيد
0043 هانى خليل ابراهيم الطباخ
0044 هويج محمد ابراهيم المرى
0045 جوهر سلطان ماجد الشايع
0046 احمد منصور مريخان العازمى
0047 خالد حسين على العنزى
0048 جاسم محمد يوسف المحميد
0049 محمد عايض فهد العجمى
0050 عبدالله ثامر معيض العجمى
0051 بدر عبدالمحسن بدر البدر
0052 جاسم عبد الرضا حسن غلوم
0053 بدر عبد الله عبد اللطيف النجدى
0054 سعود يوسف سعود الوقيان
0055 على حسن بدر العقاب
0056 سامى سعد عبد الله العنزي
0057 على اياد عيسى الحمر
0058 داود محمد احمد علي
0059 مشاري مطير راشد البذالي
0060 سعود رجعان سعود العازمي
0061 محمد سعود سلطان العتيبى
0062 خليفه محمد خليفه المريشد
0063 فهد خليفه ناصر الحربان
0064 بدر علي عبدالكريم الصفار
0065 محمد عبد الله احمد المهنا
0066 عبدالعزيز خالد محمد على احمد
0067 عبدالرحمن عيد مصبح العازمي
0068 محمد عبدالله مجبل العازمى
0069 صقر محمد خليفه الجيماز
0070 ناصر بدر عبد الله الرشيد البدر
0071 حسن يعقوب على غلوم
0072 خالد احمد عبد العزيز الشرف
0073 عواد مطلق عواد الازمع
0074 احمد على مبارك المبارك
0075 عبد الرحمن محسن فهد السويد
0076 سالم مبارك سعود الحجيلان
0077 مفلح نصار علي مهدي
0078 محمد مالك محمد الصباح
0079 محمد ابراهيم مطر الحردان
0080 فالح رشيد فالح الرشيد
0081 خالد حسين صالح زيد اسماعيل
0082 جاسم فيصل على الخزام
0083 جاسم عبد الحميد محمد المجبل
0084 فهد مدعث سعد العجمى
0085 محمد جاسم محمد الدريهم
0086 ضارى ناشى سعد العجمى
0087 احمد جاسم محمد القلاف
0088 فايز حمود زغير الظفيري
0089 مرزوق فلاح خالد العازمى
0090 فيصل مبخوت مكراد المكراد
0091 جاسم محمد جاسم الشمالي
0092 جاسم رفيع محمد العوضى
0093 ناصر عبد الرحمن ناصر العبيد
0094 محمد ظافر حسن العجمى
0095 على حسين زامل العازمى
0096 احمد مساعد احمد اللهو
0097 بدر عادل احمد بدر
0098 يوسف عبد الامير عبد الله محمد
0099 ظاهر حمود ظاهر العازمى
0100 احمد يعقوب يوسف العلى
0101 عبد اللطيف احمد عبد اللطيف الدوسرى
0102 بسام حسين عبدالله توينه
0103 حسن فائق زيد الكاظمى
0104 خالد محمد خالد الخبيزي
0105 محمد ابراهيم غلوم محمد
0106 جراح منير ابراهيم الجراح الصباح
0107 فهد زيد عبد الرحمن العازمى
0108 سعود عبدالعزيز احمد العمار
0109 محمد هادى مقنع العازمى
0110 سيف حسين زامل العازمى
0111 جاسم كمال مسيب يتيم
0112 شامان مفلح سالم العازمى
0113 عبدالرحمن وحيد سالم المرشاد
0114 فهد علي محمد أشكناني
0115 حسن احمد يعقوب بندر
0116 عبد العزيز مسعد عبد العزيز المسعد
0117 محمد فيصل غلوم شاه
0118 عدنان ناجى بخيتان الحبينى
0119 ماجد مطلق رجعان الخصيلى
0120 ناصر محمد جارالله الحبيب
0121 عيسى غلوم حاجى غضنفرى
0122 عادل يوسف يعقوب منصور
0123 محمد ثنيان عبد الله العنزى
0124 وليد حمد هندى الهندي
0125 احمد جمال ملا محمد علي
0126 صادق هاشم حبيب العلوي
0127 عثمان محمد سلطان الانصاري
0128 حيدر حسن عبدالملك بهمن
0129 ابراهيم حسن صباح احمد
0130 وسمى عبد العزيز سيف الوسمى
0131 احمد محمد زامل العازمي
0132 عبد العزيز عياده عايض العازمى
0133 محمد حجى ناصر بوعباس