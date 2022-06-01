استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، في قصر بيان اليوم، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس حيث قدمت لسموه اعضاء المجلس البلدي المعينين.

واعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص تهانيه للسادة الاعضاء على اختيارهم لعضوية المجلس البلدي للدورة الحالية ليساهموا مع زملائهم المنتخبين في المهام المنوطة بالمجلس على اكمل وجه مؤكدا ثقته البالغة بأن التعاون البناء بينهم سيعزز مسيرة العمل البلدي العريقة.

وقال سموه ان الأمل معقود على جميع اعضاء المجلس البلدي للقيام بمسؤولياتهم على المستوى المنشود الذي يلبي طموحات المواطنين ومواصلة العمل لمعالجة تحديات خطط التنمية ورسم السياسات والمشاريع العمرانية واستيفاء المخططات الهيكلية للدولة.

واكد سموه ان المعايير المتبعة في تعيين الاعضاء هي معايير فنية بحتة تعتمد على الكفاءة والمهنية مشيرا الى ان وجود هذا العدد من الاخوات الاعضاء يعد سابقة تاريخية ويأتي إيمانا من الحكومة بالدور المحوري للمرأة الكويتية التي اثبتت كفاءتها وقدراتها في كافة المجالات.