في إطار تواصلها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الخيري.. استقبلت جمعية الرحمة العالمية ممثلة برئيس مجلس إدارتها الشيخ يحيى سليمان العقيلي ومديرها العام الدكتور عيسى الظفيري أمس الثلاثاء وفداً من وزارة الشؤون الاجتماعية لبحث سبل التعاون وتذليل العقبات وتطوير العمل المشترك.

وترأس الوفد الممثل للوزارة السيد عبد العزيز العجمي مدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية، الذي عبر عن سعادته بزيارة الرحمة العالمية، واصفاً تلك الزيارة بالأولى من بين عدة زيارات خيرية تعتزم الوزارة القيام بها خلال الفترات المقبلة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون مع الجمعيات الخيرية العاملة في دولة الكويت.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة العالمية الشيخ يحيى سليمان العقيلي إن الرحمة العالمية تقدر عالياً الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون ممثله بإدارة الجمعيات والمبرات الخيرية، وعلي الجهود المبذولة لتسهيل تنظيم الأنشطة الخيرية المختلفة التي تستهدف تقديم العون والدعم لإخواننا المستفيدين أينما كانوا في شتي بقاع الارض، كما أكد علي أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية العاملة في مجال العمل الخيري وبما يعكس الوجه الإنساني لبلد الخير، داعياً ممثلي الوزارة إلى مزيد من التعاون والتواصل وتبادل وجهات النظر وإزاحة المعوقات والتحديات، من أجل تعزيز مسيرة العمل الخيري الكويتي.

وخلال اللقاء اطلع وفد وزارة الشؤون على إجراءات تنفيذ المشروعات داخل جمعية الرحمة العالمية، وكذلك ضوابط التبرع، وآليات التسويق وسياسات الإعلام وضوابطه، والتقارير الختامية، بالإضافة إلى الإجراءات المالية المتعلقة بتنفيذ المشروعات، ومعايير اختيار الجهات الممثلة، ووظيفة ودور النظام الآلي في ميكنة عمل الجمعية طبقاً للتطور التكنولوجي والتقني الواسع.

وفي ختام اللقاء أثنى مدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية عبد العزيز العجمي على جهود جمعية الرحمة العالمية في تنفيذ المشروعات الخيرية، بما يتناغم مع رؤية الوزارة في الارتقاء بالعمل الخيري الكويتي وتعزيز مكتسباته وإنجازاته.

كما تناولت الزيارة كافة التحديات التي تواجه الجمعيات الخيرية في تحقيق أهدافها، حيث تم طرح العديد من المقترحات التي تساهم بتحقيق التكامل بين الوزارة والجمعيات الخيرية في كافة المجالات.