حنان عبد المعبود

افتتح وزير الصحة د. خالد السعيد قسم الأورام في مستشفى جابر لتقديم الخدمة العلاجية من للمرضى جميع مناطق البلاد والذي يعد الأول من نوعه خارج مركز الكويت لمكافحة السرطان

وقال الوزير في تصريح له عقب الافتتاح: "إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتسهيل تقديم الخدمة والرعاية الصحية لسائر المواطنين وبما يتفق مع أفضل معايير الجودة المطلوبة في إطار مواصلة جهود الارتقاء بالخدمة الصحية في البلاد وتحسين مستوى جودتها تنفيذا لمرتكزات خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035. مؤكدا على حرص الوزارة على مواصلة تطوير كافة الخدمات والسعى إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى تقديم خدمات علاجية عالمية المستوى لمرضى السرطان، مشيرا الى أن القسم مزود بأحدث التقنيات والأجهزة والكوادر الطبية المتخصصة وسبل ووسائل الراحة والسلامة للمراجعين.

وأشار الوزير الى أنه في إطار التوسع في تقديم الخدمات الصحية فإن العمل جاري أيضا لتجهيز قسم آخر للأورام في مدينة الجهراء الطبية وبفضل الجهود المخلصة لكوادر الصحة في مختلف القطاعات سيكون افتتاحه قريبا تسهيلا وتيسيرا على المواطنين وحرصا على توفير جميع السبل للارتقاء بالخدمات الصحية وتطويرها. لافتا الى توفر الاطقم الطبية والأجهزة ومنها جهاز البت سكان PET SCAN وهو أهم جهاز لتشخيص حالات السرطان لافتا الى ان هناك مرضى تم اجراء الفحص عليهم فعليا في مستشفى جابر بعد افتتاح القسم لافتا انه في الوقت الحالي سيتوفر العلاجي الكيماوي ومستقبلا يتوفر العلاج الاشعاعي.

من جانبه قال رئيس قسم الأورام في مستشفى جابر الدكتور فيصل التركيت إن افتتاح القسم يأتي بهدف تخفيف الضغط على مركز الكويت لمكافحة السرطان "مكى جمعة" لافتا إلى وجود ربط الكتروني بين قسم الأورام في جابر وملف المريض في "مكي جمعة".

وثمن الدور الملموس لفريق نظم المعلومات وقطاع الشؤون الهندسية، مشيرا الى أن العمل جاري على زيادة الطاقة التشغيلية في المراحل اللاحقة من التشغيل وفق الخطة التوسعية المدرجة بهذا الشأن.

ولفت الدكتور التركيت إلى أن القسم يضم نخبة من الكوادر والكفاءات الطبية المتخصصة من مختلف المجالات من أطباء وهيئة تمريضية وصيادلة، مثمنا دور القطاع الهندسي في الوزارة في تجهيز العيادات والغرف وتزويد القسم بأحدث التقنيات.