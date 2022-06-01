أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل)، يوسف كاظم، عن اضافة خدمة جديدة من قبل الهيئة العامة للصناعة التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية ‫(سهل)‬ وذلك من خلال خدمة (الاستعلام عن حالة طلب موافقة افراج) وهي تتيح لطالبي الخدمة متابعة حالة الطلب والموافقة للإفراج للاستعمال الشخصي.

وبين كاظم أن هذه الخدمة الجديدة التي ادرجتها الهيئة العامة للصناعة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) ستوفر للمستخدم متابعة حالة طلبه عبر خدمات منصة طابق الالكترونية التابعة للهيئة وتلقي اشعار بحالة طلبه عبر تطبيق (سهل).

وركز كاظم على أن جهود الهيئة العامة للصناعة في دعم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) مستمرة في سبيل توفير خدمات تتناسب واحتياجات الأفراد ليقوموا بطلبها مباشرة عبر هواتفهم الذكية من خلال استخدام التطبيق.