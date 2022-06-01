هنأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، جميع أبطال الكويت بتألقهم اللافت في دورة الألعاب الخليجية وجميع الفرق الخليجية المشاركة في هذه اللمة الخليجية الرياضية والتي احتضنتها البلاد، مهنئاً رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر وأعضاء مجلس إدارة اللجنة وجميع القائمين والمنظمين من الشباب والشابات على جهودهم في إنجاح هذا التجمع الخليجي الواحد، مشيداً بالجهود الحقيقية للجنود المجهولين التي يبذلها الإعلاميون لنجاح الدورة. وأثنى على جميع الإعلاميين من صحفيين، ومصورين فوتوغرافيين وفيديو، مؤكدا بأن الدور الذي يقوم به الإعلاميون بمختلف فئاتهم شكل عاملاً أساسيًا لنجاح الدورة وإظهارها بالشكل اللائق والمتميز.

وأشاد الشيخ فيصل الحمود بما حققه أبطال الكويت من صدارة ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية الثالثة، حيث حصدت الكويت على العدد الأكبر من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، مؤكداً أن هذا الفوز يعد إنجازا كبيرا يحسب لرئيس اللجنة الأولمبية وأعضائها وللاعبين ولكادرهم الفني والإداري وللدور الإعلامي المتميز والذين عكسوا جميعهم إهتمام ورعاية وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد .

وأكد الشيخ فيصل الحمود على أن هذا الإنجاز الرياضي جاء بتضافر الجهود والعمل بشكل جماعي واستطاعوا مقاومة التحديات والمنافسات رغم صعوبتها ولله الحمد أدخلوا الفرحة والسعادة على أهل الكويت جميعاً ورأينا علم الكويت يرفرف بالانتصارات الرياضية واحدة تلو الآخرى، وحثهم على مواصلة مشوارهم لتحقيق أفضل الميداليات والمراكز مستقبلا علي الصعيد الاقليمي والدولي.

وثمن الشيخ فيصل الحمود أهمية المنافسات الرياضية ودورها في اذكاء روح التحدي لدى المتنافسين مشيراً إلى أن الرياضة كانت وستبقى لغة تخاطب لها الفضل الكبير في تعزيز العلاقات بين الشعوب والدول متمنياً كل التوفيق والسداد للإسهام في ارتقاء الرياضة الكويتية من خلال توفير البيئة المحفزة للرياضيين لصقل مواهبهم وبما يمكنهم من تحقيق الإنجازات الرياضية وحصد المراكز المتقدمة في مختلف المنافسات والبطولات الرياضية على الصعيدين الاقليمي والدولي وتحقيق الأهداف المنشودة نحو تطوير وتقدم الرياضة الكويتية ورفعة شأنها.