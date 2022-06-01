أكد المدير العام بالإنابة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية علي الفارسي، اليوم الأربعاء، أن الوضع الغذائي الذي يمر به العالم وما تتعرض له سلاسل التوريد دفع الهيئة للاسراع باتخاذ عدة اجراءات متعلقة بأوضاع الثروة الحيوانية في البلاد.

وقال الفارسي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الهيئة شكّلت لجنة للكشف عن الماشية والتأكد من مطابقتها بالحيازات الخاصة بتربية المواشي على أرض الواقع وبما هو مسجل في شهادات التحصين والتي على أثرها يتم تخصيص صرف دعم الأعلاف للمربين.

وأوضح أن اللجنة شكلت فريقا لمتابعة أعمال الشركة المختصة بالتدقيق على شهادات التحصين إضافة إلى قيام الفريق بجولات تفقدية للتحقق من وجود الماشية المدرجة بشهادة التحصين ويكون شرطا لاصدار الشهادة فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المربين أو الشركة المتعهدة بالتحصين في حال وجود تلاعب.

وبين الفارسي أنه تم تحديد آليات لاصدار بطاقات صرف الاعلاف عبر استقبال نحو ألف مراجع يوميا كحد أقصى لافتا إلى زيادة الخدمات الإلكترونية للمراجعين من مربي الماشية وذلك لتسهيل إجراءات صرف دعم الأعلاف وتحديث الشهادات والبيانات الخاصة للمربين.





