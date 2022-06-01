بدأت العاصمة الإماراتية أبوظبي الأربعاء حصر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، على أن يتم استبدال غالبيتها بأخرى قابلة لإعادة الاستخدام في مقابل رسم مادي

وقال المكتب الاعلامي لحكومة الإمارة في تغريدة "أبوظبي تبدأ حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة اعتباراً من اليوم" الأربعاء. ويستثنى من القرار أكياس الادوية والنفايات والمواد الغذائية كالفواكه واللحوم وأكياس التبضع للملابس والالعاب.

ودعت هيئة البيئة الحكومية في أبوظبي منافذ البيع بالتجزئة إلى "توفير أكياس بديلة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام في مقابل رسم رمزي لتشجيع المستهلكين على تبني هذا التغير الإيجابي في السلوك البيئي".

وقالت إنّ الهدف من القرار "دعم جهود الإمارة نحو تحقيق مستقبل صديق للبيئة".