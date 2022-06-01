حلت أمس ذكري ميلاد ملك الكوميديا أو "ملك البهجة" الفنان المصري يونس شلبي، كما أطلق عليه النقاد، حيث حقق نجاحات كبيرة في المسرح والسينما برفقة عدد كبير من نجوم الفن، في مقدمتهم عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي، عادل أدهم، ولكن المرض أوقف مسيرته الفنية وقضى على حلمه في عالم المسرح والسينما.

ولد يونس شلبي في 31 مايو 1941 بمدينة المنصورة، لكنه لم يستطع رؤية والده، حيث توفي في سن مبكرة، وبعد زواج أخته انتقل هو ووالدته للعيش في القاهرة.

التحق يونس شلبي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد تخرجه بدأ أولى تجاربه الفنية من خلال العديد من المسرحيات، والتي بدأها بمسرحية "القاهرة في ألف عام"، ثم بدأت أدواره الرائعة في المسرح، في مقدمتها مسرحية "الأطفال يكبرون" ، ثم بدأت مسرحياته على التوالي.

واستطاع يونس شلبي أن يصل إلى قلوب الأطفال من خلال أعماله الفنية بتقديم شخصية "بوجي" في المسلسل الكرتوني الشهير "بوجي وطمطم" ، حيث كان الأطفال في ذلك الوقت يسمونه "بوجي" دون معرفة اسمه الحقيقي.

تزوج يونس شلبي بعد أن أتم عامه الـ 45، حيث كان منشغلاً برعاية والدته طوال حياته ونسي أمر الزواج، فعرضت عليه والدته فتاة أصغر منه بـ 25 سنة ، ورغم أنه زواج تقليدي لا يحمل حبًا إلا أنه ذكر أنه اكتشف كل الحب والحنان فيها وأنجب منها 5 بنات وابن واحد "سارة، عمر، أمينة، دعاء، شيماء، هاجر".

وكان يونس شلبي يعاني من مرض في القلب، لكنه تمكن من تجاوز تلك الأزمة بإجراء عملية جراحية، ولكن بعد ذلك بدأ مرض السكري يأخذ مجراه في حياة يونس شلبي، حيث تم إدخاله إلى المستشفى، ونتيجة لذلك أصيب بغيبوبة استمرت 17 يومًا وتوفي في 12 نوفمبر 2007.

شارك يونس شلبي في 77 فيلما سينمائيا عن طريق قيامه بالأدوار الصغيرة، وكان له بعض الأفلام التي كانت ببطولته ولكن النقاد كانوا يعترفون بتلك الأدوار الصغيرة التي قام بها عن البطولة ومن أهم أفلامه ، الشاويش حسن ، هارب من التجنيد، محطة الأنس، خبطة العمر، حد من السيف، مغاوري فالكلية، امرأة واحدة لا تكفي، المشاغبون في الجيش، نعيمة فاكهة محرمة، إضراب المجانين، سطوحي فوق الشجرة، الفرن، أمير الظلام ويعتبر آخر أفلامه.

وعلى صعيد المسلسلات شارك يونس شلبي في الستات مايعملوش كدا، البحث عن فرصة، سوالف حريم، مطلوب عروسة، وكسبنا القضية، حكايات صغيرة، سبع صنايع، بوجي وطمطم.

وفي المسرح "العيال كبرت، الدبابير، مدرسة المشاغبين، أخر كلام، الواد الجن، الصول والحرامي، عيال بو عبود، أبو عمر" أخر أعماله المسرحية التي قام بها.

حصل يونس شلبي على جائزة شرفية نتيجة لدوره البارع في فيلم "عشاق تحت الأرض" وكانت تلك الجائزة في عام 1980 من المركز الكاثوليكي.

من جهتها.. قالت سيدة عبد الحميد، أرملة الراحل يونس شلبي- في تصريحات صحفية: إن فترة مرض زوجها كانت صعبة للغاية، خاصة أن أولادهما كانوا في مرحلة الطفولة، مضيفة "أنه كان قد اشترى لكل ابنة من بناته شقة بالإضافة إلى استديو خاص به، وعندما بدأ مرحلة المرض، بعنا كل شيء حتى نستطيع التكفل بمصاريف علاجه".

وأضافت أن بداية المرض كانت 1995 ونقلت سكنها إلى مكان أبسط، ولا تخبر من حولها أنهم أسرة يونس شلبي حتى لا يتحدثوا عنهم؛ لأنهم ينظرون لهم بنظرة مختلفة، موضحة أن مصدر دخلها الثابت هو معاش زوجها من النقابة، وأهم شيء بالنسبة لها أنها أكملت رسالتها وربت أولادها كما تمنى زوجها الراحل.