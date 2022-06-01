تطرح دار كريستيز للمزادات في لندن للبيع نسخة من الطبعة الأولى لكتاب "هاري بوتر وحجر الفيلسوف"، وبها أخطاء طباعية وممهورة بتوقيع الكاتبة جيه.كيه. رولينج، بسعر يبدأ من 200 ألف جنيه إسترليني (250 ألف دولار).

وهذا الإصدار واحد من 500 نسخة من طبعة الكتاب الأولى عام 1997 والتي أُرسل 300 منها إلى المكتبات.

وهذا الإصدار هو أحد النسخ الباقية من الطبعة الأولى، وعددها 200، وسيطرحه دار كريستيز للبيع في مزاده المقبل خلال معرض للمقتنيات الأدبية.

وقال مارك ويلتشير المتخصص في الكتب المطبوعة والمنسق المشارك للمعرض لرويترز "كانت هناك بعض الأشياء التي يبدو أنهم أخطأوا فيها عند إنتاج هذا الكتاب".

وأضاف "على الغلاف الخلفي، على سبيل المثال، كلمة فلاسفة... كان بها خطأ طباعي"، فضلا عن عبارة أخرى مكررة "في الصفحة 53".

وبينما كانت رولينج غير معروفة في ذلك الوقت، حقق هذا الكتاب الذي يتناول عالم السحرة نجاحا هائلا في جميع أنحاء العالم.

وقال ويلتشير "من نواح كثيرة، يعد هذا الكتاب تجسيدا ماديا لذاكرة السحر بالنسبة للعديد من الأشخاص، وهذا ما يجعله مرغوبا للغاية".

يقام المعرض، الذي تنظمه الدار وسيكون مفتوحا للجمهور، في الفترة من السابع حتى 15 يونيو حزيران المقبل.