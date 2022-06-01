أفادت جمعية دبي الخيرية بأنها أول جمعية خيرية في الإمارات تتلقى التبرعات بالعملات الرقمية وذلك عبر شراكة مع أحد المنصات بالإمارات والمتخصصة بالعملات الرقمية، بحيث ستتولى المنصة استقبال العملات الرقمية وتحولها إلى حسابات دبي الخيرية البنكية بالعملة المحلية.

وأوضحت الجمعية إن دورها يبدأ بعد استقبال المبالغ المالية في حسابها البنكي لتخصيصها وفق مصارفها الشرعية.

وقال أمين السر العام في الجمعية خالد العلماء، إن استقبال الصدقات بالعملات الرقمية يعد أمرا غير مسبوق في العمل الخيري في دولة الإمارات ويتيح المجال لزيادة التبرعات التي تعود بالنفع على الفئات المحتاجة كما أنه يسهل على المتعاملين عبر الأسواق المحلية والعالمية بالعملات الرقمية أن يؤدوا صدقاتهم بأيسر الطرق وأمنها.

وأضاف للصحفيين أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، دعمت هذه الخطوة بالموافقة على البدء في تلقي التبرعات بالعملات الرقمية "لبناء جسور التواصل مع المجتمع المعطاء، ودعم جهود الجمعية داخل الإمارات وخارجها بما يسهم في تعزيز تطلعاتها".

بدوره وصف المدير التنفيذي للجمعية أحمد السويدي، تلك بأنها ستحدث فارقاً، وسيكون للدفع بالعملات الرقمية حضوراً مؤثراً في حجم التبرعات ونوعيتها وكذلك المساعدات الإنسانية والمبادرات المجتمعية.

وتابع أن نتائج الاستثمار والتعاملات بالعملات الرقمية وما يتحقق فيها من مكاسب سيخدم العمل الخيري بمستوى كبير.