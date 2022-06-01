أظهرت بيانات من مكتب الاحصاءات البرتغالي أن معدل التضخم ارتفع في البرتغال لأعلى مستوى منذ شباط/فبراير .1993

قد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 02ر8% على أساس سنوي في أيار/مايو الجاري، بعد زيادة بنسبة 2ر7% في نيسان/أبريل الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الاساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة ومكونات منتجات الأغذية غير المصنعة، بنسبة 6ر5% على أساس سنوي خلال الشهر الجاري، بعد ارتفاع بنسبة 96ر4% خلال الشهر الماضي.

وسجل معدل التضخم الاساسي أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر .1994 وارتفعت أسعار منتجات الطاقة بنسبة 2ر27% على أساس سنوي خلال الشهر الجاري، فيما تعد أعلى نسبة زيادة منذ شباط/فبراير 1985 ، وأسعار المنتجات غير المصنعة بنسبة 7ر11%.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 1% خلال الشهر الجاري بعد ارتفاع بنسبة 2ر2% خلال نيسان/أبريل الماضي.